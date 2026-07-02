Asturias defiende sus producciones artesanales de queso ante las dificultades del sector agroalimentario

La secretaria de Estado, Begoña García; el consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos; la responsable de la quesería, Chelo Bada; el alcalde de Cabrales, José Sánchez, y la subdirectora general de Dinamización del Medio Rural, Carolina Gutiérrez. - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Medio Rural del Gobierno de Asturias, Marcelino Marcos, ha reivindicado el valor de las producciones agroalimentarias artesanas de la región, especialmente las denominaciones de origen Cabrales y Gamonéu, frente a los "impedimentos" recurrentes que afronta el sector primario.

Según ha advertido, factores como los conflictos bélicos, las enfermedades y la fauna salvaje pueden llegar a "causar desazón" o frenar el relevo generacional en estas actividades de calidad. A este respecto, el titular de Medio Rural ha abogado en unas declaraciones remitidas a los medios por dar una respuesta coordinada desde todas las administraciones públicas y ha remarcado la importancia de garantizar un "presupuesto suficiente" a nivel europeo para el mantenimiento de estas producciones más allá del año 2027.

Marcos ha subrayado que la crisis sanitaria de la COVID-19 evidenció la necesidad colectiva de "defender lo nuestro" y avanzar hacia la soberanía alimentaria mediante la protección de los recursos propios.

El titular de Medio Rural ha enmarcado estos objetivos estratégicos dentro del Pacto por el Medio Rural de Asturias, un documento que busca reflejar medidas idóneas para asegurar la pervivencia del sector primario en el territorio asturiano.

Para avanzar en esta dirección, ha calificado de "fundamental" el apoyo económico de las instituciones públicas hacia la promoción de las indicaciones geográficas protegidas y las denominaciones de origen protegidas (DOP).

El responsable de Medio Rural ha defendido la dotación de recursos específicos para el posicionamiento comercial exterior, argumentando que "no solamente hay que ser buenos sino también parecerlo" y propiciar que los consumidores conozcan el esfuerzo detrás de cada producto.