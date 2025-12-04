Asturias destina 20 millones para modernizar explotaciones y prevenir daños de la fauna salvaje

Archivo - Vacas de carne - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias ha autorizado este jueves, en una reunión telemática extraordinaria, un gasto de 20,1 millones destinado a la convocatoria de ayudas para modernizar explotaciones agrarias, impulsar medidas preventivas frente a la fauna salvaje y desarrollar acciones de protección ambiental.

La Consejería de Medio Rural y Política Agraria publicará en los próximos días en el Boletín Oficial del Principado (Bopa) la convocatoria, cuyo crédito podría ampliarse con cinco millones adicionales si fuera necesario por el volumen de solicitudes.

Los fondos se distribuyen en tres líneas diferenciadas: Ayudas a la modernización. Dotada con 12,2 millones, se destina a inversiones en renovación o mejora de explotaciones para incrementar su productividad, garantizar la continuidad de la actividad y favorecer la incorporación de jóvenes. Las ayudas, que cubren el 40% de los costes elegibles, pueden llegar al 65%, en el caso de las explotaciones dirigidas por mujeres, las situadas en zonas de montaña o las de producción ecológica, y hasta el 80% para jóvenes o nuevos titulares.

Ayudas para la adaptación al cambio climático. Esta línea, que cuenta con un presupuesto de 3,8 millones, apoyará actuaciones que contribuyan a la mitigación y adaptación al cambio climático, el uso eficiente de los recursos y la mejora del bienestar animal. La ayuda podrá cubrir hasta el 80% de la inversión, lo que facilitará que las explotaciones incorporen equipos que reduzcan el consumo energético y aumente la sostenibilidad.

Ayudas para el cuidado de la biodiversidad y la bioseguridad. Cuenta con 4,1 millones para respaldar actuaciones promovidas por titulares de explotaciones, agrupaciones o entidades con acuerdos de custodia del territorio. Esta línea cubrirá el cien por cien de los gastos, con un máximo de 40.000 euros por solicitud, para proyectos de protección del ganado frente a ataques de lobos y osos o de mejora de la sanidad animal y vegetal.

SUBVENCIONES DEL FONDO MUNICIPAL DE RESERVAS DE LA BIOSFERA

El Ejecutivo ha aprobado una partida de 93.519 euros para la concesión de subvenciones del Fondo Municipal de Reservas de la Biosfera, de las que se beneficiarán 21 concejos cuyo territorio está amparado por esta figura de protección ambiental.

El Fondo Municipal de Reservas de la Biosfera se articula como mecanismo de apoyo y cooperación con los ayuntamientos, con el objetivo de proteger los ecosistemas únicos que albergan los espacios protegidos y fomentar un desarrollo equilibrado que beneficie a las comunidades locales. Las subvenciones permiten ejecutar acciones orientadas a la conservación de la biodiversidad, la gestión sostenible de los recursos naturales y la mejora del patrimonio cultural

REORGANIZACIÓN DE LAS BRIGADAS DE CARRETERAS

El Consejo de Gobierno ha dado luz verde a una modificación de los instrumentos de ordenación de los puestos de trabajo de 2025, una medida necesaria para impulsar, en este caso, la reorganización de las brigadas de carreteras y del parque de maquinaria del Servicio de Explotación de Carreteras. Este cambio permitirá desarrollar un modelo estable, eficiente y de futuro, garantizando la atención inmediata de incidencias y emergencias en cualquier momento.

SUBVENCIÓN PARA EL AYUNTAMIENTO DE COLUNGA

El Principado ha decidido otorgar una subvención de 8.876 euros al Ayuntamiento de Colunga para financiar la reconstrucción de un muro de contención en la localidad de Llastres.

Las lluvias torrenciales del pasado mayo produjeron daños en un muro de mampostería que separa un terreno ajardinado del camino y del aparcamiento situados en el barrio de El Carmen, en la zona alta del pueblo. La ayuda del Principado, enmarcada en las iniciativas de cooperación local, apoyará la rehabilitación de esta estructura.