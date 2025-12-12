Asturias destina una media de 67 mil euros a cada incorporación de jóvenes al medio rural

Archivo - El presidente de la Junta General del Principado, Marcelino Marcos Líndez, en la asamblea de la FACC - JGPA - Archivo

OVIEDO 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Medio Rural y Política Agraria, Marcelino Marcos Líndez, ha destacado este viernes la apuesta del Gobierno del Principado por el medio rural y por las incorporaciones de jóvenes al sector agroganadero. Así ha indicado que durante estos dos años y medio el Principado ha destinado 17,6 millones de euros para 269 incorporaciones hemos tenido en Asturias.

"Yo creo que es un ejemplo y nos podemos comparar con las comunidades que queramo. Nosotros en incorporación de jóvenes destinamos una media de 67 mil euros a cada incorporación, Galicia 40 mil yo creo que es un ejemplo claro de cómo la apuesta firme del Gobierno de Asturias por el medio rural está dando resultados", dijo.

Marcos Líndez ha asistido a la jornada del 30º aniversario de la constitución del Centro para el Desarrollo de la Comarca Oscos-Eo y del 40º aniversario de la puesta en marcha del Programa de Desarrollo Integral Oscos-Eo,.

Ha indicado que este programa es uno de los ejemplos de cómo destinar recursos a los grupos de acción local implican generar riqueza y empleo en las zonas rurales.

"Al final el balance es muy positivo a lo largo de estas décadas de trabajo en los 11 grupos y aquí en el Osco es un ejemplo del buen hacer", dijo el consejero que ha destacado iniciativas como la publicación de los tickets del autónomo y del asalariado que de la convocatoria del 2025 se han concedido 103 tickets y que además es un modelo que se ha exportado a otras comunidades autónomas a otras regiones europeas.