Asturias Ganadera apoya las movilizaciones contra el Tratado de Mercosur: "Es una tumba para el campo asturiano"

Asturias Ganadera ha anunciado este martes que apoya "cualquier movilización que continúe denunciando el Tratado de Mercosur", el cual ha definido como "una tumba para gran parte del campo asturiano y europeo".
"No nos gustan las medias tintas del Partido Popular, que lo mismo se posiciona abiertamente en contra como lo defiende o asume, y menos aún las tintas completas del PSOE, que defiende sin ambages dicho Tratado", ha asegurado la organización.
En este sentido, ha criticado que la eurodiputada del PP Susana Solís y el eurodiputado del PSOE Jonás Fernández "votaron en contra de la iniciativa de interponer un recurso jurídico contra este pacto". No obstante, ha explicado que el PP "se excusa diciendo que va en contra de paralizar el Tratado" ya que el trámite puede "seguir su curso hasta que exista una sentencia".
Por ello, desde Asturias Ganadera han pedido que se solicite una moratoria que paralice la continuidad del trámite "hasta que haya una sentencia y, en todo caso, que futuras decisiones parlamentarias aparquen definitivamente este acuerdo".
Además, ha insistido en que "no bastan con las propuestas hechas hasta hoy de exigir 'controles sanitarios' que garanticen la calidad organoléptica de los alimentos importados; no es ni creíble ni suficiente".
"No es creíble porque en países donde en muchas ocasiones no tienen capacidad para asegurar la protección sanitaria a todos sus habitantes humanos difícilmente podrá exigirse y controlarse la de otros animales no humanos. Y no es suficiente porque existen otras derivadas como la competencia desleal que no se resuelven", ha concluído.