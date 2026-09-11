Asturias Ganadera plantea cambios en las ayudas para mantener perros de defensa del ganado

Archivo - Perro Mastín Español - JORGE AREVALO - Archivo

OVIEDO, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Asturias Ganadera ha valorado las ayudas anunciadas por el Principado para el mantenimiento de perros de defensa del ganado frente a los ataques de lobo, aunque ha planteado cambios en algunos de los criterios previstos para su aplicación.

La organización ha señalado que la cuantía prevista, de 720 euros por perro y año, se aproxima a los 750 euros de media que había calculado en una propuesta presentada recientemente. No obstante, considera que el límite de 15 perros subvencionables por explotación puede resultar excesivo y propone reducirlo a entre seis y ocho ejemplares por rebaño, salvo en casos en los que sean necesarios grupos diferenciados.

Asturias Ganadera también discrepa de que las ayudas se limiten al mastín español inscrito en el Libro de Orígenes Español (LOE) y a ejemplares del grupo étnico canino pastor del osu reconocido por la Real Sociedad Canina de España. La organización reclama que puedan ser subvencionados otros perros utilizados para la defensa del ganado y sostiene que la selección de los animales debe atender a su funcionalidad y a las necesidades de cada explotación.

Asimismo, plantea que se dé prioridad a los ganaderos que ya utilizan perros guardianes y que se establezcan controles sobre los nuevos beneficiarios, así como sobre la justificación de los gastos de mantenimiento mediante facturas e inspecciones.

La organización también reclama controles sobre el número de perros existentes en cada zona y señala que la Administración debe tener en cuenta, a su juicio, los posibles conflictos entre mastines y excursionistas.

Por último, Asturias Ganadera sostiene que las medidas preventivas frente al lobo deben complementarse con controles poblacionales del depredador hasta alcanzar, según defiende, una situación compatible con la actividad ganadera en cada zona.