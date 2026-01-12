Asturias Ganadera rechaza el acuerdo con Mercosur y exige a Barbón pronunciarse en defensa del campo asturiano

Archivo - Portavoz de Asturias Ganadera, Xuan Valladares. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

Asturias Ganadera ha manifestado este lunes su rechazo al acuerdo con Mercosur al considerarlo perjudicial para la agricultura y la ganadería europeas y españolas. La organización advierte de que el acuerdo "dinamitará la soberanía alimentaria, afectará al consumidor y beneficiará principalmente a multinacionales y grandes industrias".

En una nota de prensa, el colectivo denuncia que los recursos de América del Sur serán explotados en condiciones precarias, mientras que la trazabilidad, los controles sanitarios y el bienestar animal en los productos importados son poco fiables. Señala además que la competencia desleal dificultará la viabilidad de las explotaciones asturianas.

Asturias Ganadera alerta de que el campo asturiano se verá afectado en sectores como la producción de carne, fabes y frutas, y advierte que el consumidor recibirá productos menos fiables y que el medio rural seguirá sufriendo abandono y dependencia de multinacionales.

La organización critica el papel del Gobierno español, liderado por el ministro Planas y el presidente Sánchez, en la aprobación del tratado, y exige al presidente del Principado, Adrián Barbón, que se pronuncie en defensa del campo asturiano, pese a que el consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos Líndez, ya expresó su rechazo públicamente.

"Exigimos al presidente Barbón que, en defensa del campo asturiano, se atreva a criticar y rechazar la postura de sus compañeros de partido. Nos complace el rechazo a este tratado que hizo públicamente el consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos Líndez, pero el presidente no debe escudarse cobardemente en estas declaraciones", expresan en una nota de prensa.

Por último, el colectivo anuncia que apoyará medidas de presión contra el acuerdo con Mercosur, incluyendo la manifestación convocada este próximo viernes en Oviedo.