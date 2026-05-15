Asturias Ganadera rechaza que los perros asilvestrados sustituyan al lobo y tilda la tesis de "absurda"

Archivo - El presidente de Asturias Ganadera, Xuan Valladares - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 15 May. (EUROPA PRESS) -

La organización Asturias Ganadera, a través de su portavoz Xuan Valladares, ha rechazado las recientes afirmaciones de la asociación ecologista FAPAS sobre que los perros asilvestrados han sustituido al lobo en el monte asturiano, una tesis que considera "absurda" y sin base en la realidad del medio rural.

En un comunicado, el colectivo sostiene que los ataques de perros al ganado han existido "siempre" en Asturias, aunque los circunscribe a situaciones "puntuales y muy concretas". Así, apuntan a casos de perros de guarda que, por falta de alimentación en circunstancias excepcionales, pueden depredar de forma ocasional, así como a animales sueltos en entornos rurales que desarrollan comportamientos agresivos, en ocasiones en grupo.

No obstante, subrayan que estos episodios son "limitados" y que resulta "prácticamente imposible" que se configure una manada estable capaz de sustituir al lobo en un territorio, descartando además que pueda tratarse de un fenómeno generalizado a nivel regional.

Asturias Ganadera recuerda que la atribución de ataques a perros asilvestrados ha sido, a su juicio, "recurrente" por parte de administraciones y colectivos ecologistas y asegura que en ocasiones ha quedado desacreditada. Como ejemplo, citan actuaciones realizadas a principios de siglo en zonas como el Cuera, donde, tras negarse inicialmente la presencia de lobos, se abatieron varios ejemplares sin que se detectasen perros asilvestrados.

Asimismo, el colectivo añade que en décadas anteriores, con planes de control del lobo que implicaban la retirada de ejemplares en número relevante, "nunca se produjo" un escenario como el que ahora se plantea, por lo que rechazan que los perros estén sustituyendo a esta especie en la actualidad.