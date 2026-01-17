Asturias inicia el censo anual de aves acuáticas invernantes

El director general de Planificación Agraria, Marcos Da Rocha visita al equipo encargado de elaborar el censo de aves acuáticas invernantes. - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Medio Rural y Política Agraria coordina el dispositivo para elaborar el censo anual de aves acuáticas invernantes en el Principado, un trabajo en el que participa cerca de un centenar de personas. En la edición del año pasado se contabilizaron 17.264 ejemplares pertenecientes a 67 especies, entre las que destacaron la gaviota patiamarilla (3.842 aves), el ánade azulón (3.817), la garcilla bueyera (2.282), la gaviota reidora (1.151) y el cormorán grande (779).

El director general de Planificación Agraria, Marcos Da Rocha, ha visitado este sábado al equipo que desarrolla el censo en la playa de Aramar (Gozón), un espacio que alberga variedad de aves acuáticas. En esta zona son especialmente abundantes la gaviota patiamarilla y la reidora, además de diversas especies limícolas y la garceta común.

Según ha explicado el Principado en nota de prensa, los equipos de trabajo recopilarán datos desde el viernes hasta el sábado en las rías del Eo, Navia, Nalón, Villaviciosa, Ribadesella y Tina Mayor, así como en distintos puntos de la costa, ríos, lagos y embalses de la comunidad. Una vez completados, los resultados se remitirán a la Sociedad Española de Ornitología, entidad encargada de centralizar los censos a escala nacional. En la pasada edición, la ría del Eo fue la zona con mayor número de aves censadas, con 2.869 ejemplares.