Asturias lanza ayudas de 600.000 euros para modernizar la flota pesquera

OVIEDO, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Medio Rural y Política Agraria ha publicado hoy en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (Bopa) la convocatoria de ayudas para modernizar la flota pesquera y facilitar la incorporación de jóvenes a la actividad. La línea cuenta con un presupuesto de 600.000 euros distribuido en dos anualidades: 300.000 euros para este ejercicio y otros 300.000 euros para 2027. Las solicitudes podrán presentarse hasta el 31 de julio.

Estas subvenciones tienen como objetivo reforzar la competitividad, la sostenibilidad y la seguridad de la flota pesquera asturiana, al tiempo que favorecen el relevo generacional en un sector estratégico para el litoral del Principado.

En el apartado de inversiones en buques pesqueros, podrán financiarse actuaciones destinadas a mejorar las condiciones laborales y de seguridad a bordo, incrementar la eficiencia energética y contribuir a la mitigación del cambio climático, sustituir o modernizar motores, así como incorporar mejoras relacionadas con el valor añadido de las capturas, la economía circular y la seguridad alimentaria.

La convocatoria incluye también una línea específica de ayuda inicial para jóvenes pescadores, con el fin de facilitar su incorporación profesional al sector y garantizar su continuidad.