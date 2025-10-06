Asturias muestra el potencial de su sector pesquero en la feria Conxemar de Vigo - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Medio Rural y Política Agraria participará desde este martes y hasta el jueves en la XXVI edición de la Feria Internacional de Productos del Mar Congelados (Conxemar), que se celebra en Vigo. Este evento, uno de los más relevantes del sector a nivel mundial, reunirá a miles de profesionales del ámbito pesquero y alimentario.

Asturias estará presente con un estand institucional de 120 metros cuadrados, donde se promocionarán los puertos pesqueros del Principado y la marca de calidad Alimentos del Paraíso Natural. El espacio contará con una zona informativa, área de reuniones y una exposición de productos de conservas de pescado, según ha informado el Principado en nota de prensa.

En esta edición, el Principado estará acompañado por siete empresas asturianas que representan al sector, tales como Cetárea Tazones, Asturpesca, Fresgea, Congelados Basilio, Aquacría Lafigal, Conservas El Viejo Pescador y Bedón Acuacultura.

En la edición de 2024, Conxemar reunió a 26.700 compradores y proveedores de 110 países, con la participación de 766 expositores de 46 países.