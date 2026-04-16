Asturias permite de nuevo la cría de aves de corral en libertad tras el fin de las restricciones - PRINCIPADO

OVIEDO, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La cría de aves de corral en libertad vuelve a estar permitida desde hoy en toda Asturias, tras la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de la disposición del Ministerio de Agricultura que levanta el confinamiento de esta especie en zonas de especial vigilancia. En Asturias eran ocho los concejos con esta calificación: Castropol, Corvera de Asturias, Gijón, Gozón, Ribadesella, Tapia de Casariego, Vegadeo y Villaviciosa.

El ministerio ya había anulado las restricciones aprobadas el pasado 11 de noviembre para frenar la expansión de esta enfermedad altamente infecciosa, con la excepción de estas áreas especiales, que a partir de ahora ya podrán criar sus aves en libertad.

El fin de estas limitaciones en todo el Principado permitirá, además de reanudar la cría en el exterior, celebrar certámenes, muestras o exhibiciones con aves cautivas.

No obstante, la Consejería de Medio Rural y Política Agraria recomienda reducir el contacto con aves silvestres y sus excrementos, evitar la manipulación de animales muertos o enfermos y reforzar las medidas de bioseguridad en los gallineros. La disposición puede consultarse en el BOE.