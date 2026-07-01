Asturias presenta al ministro Planas el Pacto por el Medio Rural como estrategia pionera hasta 2030

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, participa en un encuentro, junto al consejero Marcelino Marcos, con los integrantes de la Mesa del Pacto por el Medio Rural de Asturias en el Palacio de los Condes de Toreno. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno del Principado de Asturias y las entidades firmantes del Pacto por el Medio Rural han presentado este documento al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, al que han trasladado su objetivo de consolidar una estrategia común para el medio rural y reforzar su papel en las políticas públicas, en una iniciativa que califican como pionera a nivel nacional y europeo.

El encuentro ha servido para exponer las líneas principales del pacto, que aspira a convertirse en una referencia para afrontar los retos del sector primario y del medio rural, así como para avanzar hacia un marco normativo que permita compatibilizar la protección del patrimonio natural con el desarrollo económico y social del campo.

MARCO NORMATIVO Y ESTRATEGIA COMÚN

Las organizaciones han defendido la necesidad de avanzar hacia un marco normativo coherente y equilibrado, que permita compatibilizar la protección del patrimonio natural con el desarrollo económico y social del medio rural.

En este sentido, han planteado la interpretación complementaria de la Ley de desarrollo sostenible del medio rural (Ley 45/2007) y la Ley del patrimonio natural y la biodiversidad (Ley 42/2007), al considerar que no son contradictorias y que deben aplicarse de forma coordinada.

Según han expuesto, el objetivo es garantizar tanto la conservación de los recursos naturales como la actividad económica, la cohesión social y las oportunidades en el medio rural.

CLÁUSULA RURAL

Uno de los elementos centrales trasladados al ministro ha sido la denominada cláusula rural, incluida en el pacto, que plantea que toda norma, plan o actuación con incidencia territorial incorpore una evaluación previa de su impacto social, económico y demográfico en las zonas rurales afectadas.

Esta herramienta se basa en los principios de equilibrio territorial, cohesión social y subsidiariedad, con el objetivo de que las políticas públicas integren desde su diseño la realidad de los territorios rurales y eviten efectos no deseados derivados de decisiones sin diagnóstico territorial.

Las entidades firmantes han subrayado que la conservación del patrimonio natural no puede desligarse de la actividad de quienes habitan y trabajan en el territorio, y han defendido un modelo que permita "desarrollar sin degradar y conservar sin excluir".

PACTO POR EL MEDIO RURAL

El Pacto por el Medio Rural constituye la hoja de ruta estratégica del Principado hasta 2030 y recoge más de 120 medidas orientadas a fortalecer el medio rural, facilitar el relevo generacional, modernizar explotaciones, dignificar el trabajo en el sector primario y promover la transformación agroalimentaria.

El plan prevé la movilización de recursos económicos, entre ellos 499 millones de euros para garantizar la viabilidad de las explotaciones, 60 millones para sanidad animal y 15 millones para el impulso del pastoreo, además de actuaciones para mejorar servicios públicos, favorecer la incorporación de jóvenes y mujeres e impulsar la innovación y la digitalización.

En la reunión han participado representantes del Gobierno del Principado, la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), la Universidad de Oviedo, la Federación Asturiana de Concejos (FACC), la Federación de Cofradías de Pescadores, la Red Asturiana de Desarrollo Rural (READER), Cooperativas Agroalimentarias del Principado y las organizaciones agrarias UCA, USAGA y COAG.