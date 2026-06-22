Asturias reprocha al Ministerio para la Transición Ecológica que fomente la "polarización" sobre el lobo

El consejero de Medio Rural y Política Agraria, Marcelino Marcos, durante la la Conferencia sectorial de Medio Ambiente, celebrada telemáticamente esta tarde. - PRINCIPADO

OVIEDO, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Medio Rural y Política Agraria del Principado de Asturias, Marcelino Marcos, ha reprochado al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que fomente la "polarización" de un debate suscitado a lo largo de los últimos años en relación con la gestión del lobo, y ha reclamado de forma firme que se adopten "posiciones equilibradas" al respecto.

Marcos ha destacado que 16 comunidades autónomas han apoyado esta tarde la propuesta de aprobación del informe sexenal para remitir a la Comisión Europea, el cual demuestra de una manera "rigurosa y científica" que el lobo se encuentra en un estado de conservación "favorable". La votación ha registrado asimismo dos votos en contra y dos abstenciones.

El consejero asturiano ha participado telemáticamente en la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente celebrada entre las comunidades autónomas y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. En ella, se ha sometido a votación este informe que ya había sido validado por la mayoría de las autonomías y aprobado para su elevación por la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad el 16 de julio de 2025. "De una manera desafortunada esa conferencia sectorial no se celebró", ha recordado.

El titular de Medio Rural ha considerado que el camino a seguir es el trasladado por la gran mayoría de las comunidades autónomas. "Si hay una mayoría que de una manera justificada defiende que el informe sexenal que se tiene que trasladar a la Comisión Europea es el aprobado hace poco menos de un año, lo que hay que hacer es realizar esa tarea y tratar de evitar las llamadas al orden por parte de la propia Comisión Europea", ha subrayado.

Marcos ha afirmado que el resultado supone una ratificación de la postura que se ha defendido desde Asturias y otras comunidades. En este sentido, ha rechazado que se confunda la información aportada y ha recordado que el programa de seguimiento continuado de Asturias data de 1986, con una metodología estandarizada desde el periodo 2000-2004. A su juicio, los datos demuestran la importancia otorgada al seguimiento de la especie para conocer su distribución, abundancia, reproducción y evolución, manteniendo la coherencia en la defensa de la coexistencia entre el lobo y el sector agroalimentario.

En el caso concreto de Asturias, ha detallado que el censo de 2025 ha permitido detectar 50 grupos o manadas distribuidos en el territorio asturiano, además de otros cinco grupos sujetos a evaluación. De estas 50 manadas, 46 son reproductoras, lo que constituye un indicador de "estabilidad y viabilidad poblacional". "Todos los indicadores de conservación son claramente favorables" gracias al trabajo de supervisión técnica, inversión pública, generación de conocimiento e implicación de agentes medioambientales, investigadores y colaboradores", ha añadido.

El representante asturiano de Medio Rural ha reprochado al Ministerio para la Transición Ecológica que fomente la "polarización" de un debate suscitado a lo largo de los últimos años y ha reclamado "posiciones equilibradas".

Para fundamentar su postura, Marcos ha expuesto que en el año 2025 se registraron 3.903 cabezas de ganado afectadas por el lobo en Asturias, sin contar los daños comunicados a compañías de seguros o no notificados, y ha añadido que se han destinado 1,9 millones de euros a indemnizar a los ganaderos afectados. "Con estos datos, realmente es muy difícil sustentar la posición que viene defendiendo el Ministerio", ha enfatizado.