Asturias sigue en contra del tratado con Mercosur porque considera que perjudica al sector primario

El consejero de Medio Rural y Política Agraria del Gobierno asturiano, Marcelino Marcos Líndez, ha reiterado este miércoles su oposición al tratado comercial entre la Unión Europea y Mercosur. A preguntas de los periodistas en Oviedo, ha mostrado así su respaldo a las organizaciones que se manifiestan este jueves contra el acuerdo.

Marcos Líndez ya estuvo en la movilización que tuvo en lugar en Oviedo en contra del tratado hace unos días. "Nada ha cambiado respecto a esa movilización", ha indicado, señalando que la única singularidad ha sido la votación del Parlamento Europeo en la que se decidió pedir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea que evalúe si el acuerdo respeta los tratados, un resultado que el Gobierno asturiano acoge con satisfacción.

No obstante, el dirigente regional asturiano ha señalado que las movilizaciones contra el tratado son "justas" y que lo que defiende el Gobierno asturiano es que los tratados no perjudiquen a ningún sector.

Marcelino Marcos ha sido preguntado por los argumentos expuestos por el eurodiputado asturiano Jonás Fernández, también del PSOE, que ha defendido el acuerdo y ha negado que vaya a perjudicar los intereses asturianos.

"La posición del Gobierno de Asturias, yo siempre lo digo, reconozco que es una posición egoísta. Nosotros defendemos a los asturianos. Probablemente yo puedo entender posicionamientos como pueda tener Castilla-La Mancha, que es proactiva con el acuerdo con Mercosur desde un punto de vista de lo que les puede beneficiar; pero nosotros, haciendo un análisis global y, sobre todo, en el ámbito de esta consejería, consideramos que los perjuicios o los riesgos que puede traer un acuerdo de estas características son muy altos", ha respondido Marcos Líndez.