Autorizado un gasto de 89.850.000 euros para la convocatoria de ayudas de la PAC del período 2026-2027

OVIEDO 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Medio Rural ha dado cuenta en rueda de prensa del acuerdo del Consejo de Gobierno de aprobar un gasto de 89.850.000 euros para la convocatoria de ayudas de la Política Agraria Común (PAC) del período 2026-2027. Marcos Líndez ha incidido en que estos fondos son clave para garantizar la actividad agrícola y ganadera en el Principado. La campaña cuenta con una dotación global de 95,3 millones.

Estos fondos constituyen la base para el desarrollo económico del sector primario y "resultan vitales para fomentar el arraigo territorial y combatir el despoblamiento".

Ha recordado el consejero que los fondos de la PAC están orientados a promover prácticas más sostenibles y respetuosas con el medio ambiente, en línea con los planteamientos de la Unión Europea. Por tanto, también ayudan a avanzar en sostenibilidad.

Ha explicado el consejero que estos fondos van en dos líneas: pagos directos y ayudas al desarrollo rural. Respecto a la primera línea ha indicado que está dotada con 69,5 millones, se enmarcan la ayuda básica a la renta para la sostenibilidad, diseñada para apoyar la resiliencia del sector agrícola; la ayuda complementaria a la renta (pago anual orientado a equilibrar ingresos y apoyar a pequeñas y medianas explotaciones), la ayuda complementaria a la renta para jóvenes, los regímenes particulares para favorecer el clima y el medio ambiente (ecorregímenes) y los pagos directos asociados a vacuno de leche, nodrizas, ovino, caprino y cebo.

En cuanto a las ayudas de desarrollo rural, en este marco se encuadra tanto la partida de 20,35 millones aprobada hoy como otros 5.541.128 euros autorizados el año pasado. Por tanto, el presupuesto total asciende a 25.891.128 euros, destinados a apoyar la producción ecológica, la conservación, la mejora de recursos genéticos y la biodiversidad.

A estas líneas se suman también las ayudas que compensan los costes adicionales por producir en áreas protegidas (Red Natura 2000) o zonas de montaña.

Las explotaciones agrícolas y ganaderas podrán solicitar estas ayudas, incluidas en la solicitud única, a partir del día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial del Principado (Bopa). El plazo finalizará el 30 de abril.

Las solicitudes se tramitarán mediante el sistema de gestión de ayudas (SGA), a través de las entidades bancarias colaboradoras. De hecho, la aplicación del SGA está operativa desde el pasado 2 de febrero para facilitar la revisión de información. La Dirección General de Ganadería y Sanidad Agraria organizó el mes pasado varias jornadas formativas sobre las novedades para esta campaña.

"Una vez más se ve la importancia de estas ayudas para el sector primario en la región. Creo que tenemos que incidir aun más para que Europa se de cuenta de la importancia para las regional y para defender un medio rural vivo", dijo el consejero.

CRÍTICA RETRASO ANTICIPOS

Preguntado el consejero sobre las críticas del PP a los supuestos retrasos en los pagos de la última convocatoria, el consejero ha indicado que "el pago de las ayudas de la PAC está regulado no solamente en Asturias sino en todas las comunidades autónomas".