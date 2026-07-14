Ayudas para salvar la recogida de leche en los pueblos más altos de Asturias: abre el plazo de solicitudes

Vaca de leche con las lecheras en primer plano. - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Medio Rural y Política Agraria ha convocado, por segundo año consecutivo, las ayudas para compensar las mayores dificultades y costes que supone la recogida de leche en las explotaciones ganaderas situadas en zonas de montaña. La convocatoria cuenta con una dotación de 200.000 euros.

Esta línea está dirigida a los primeros compradores de leche que prestan servicio a explotaciones de vacuno, ovino y caprino ubicadas en municipios de montaña y tiene como objetivo contribuir al mantenimiento de la actividad ganadera en territorios especialmente vulnerables al despoblamiento. Según ha informado el Principado en nota de prensa, el plazo para la presentación de solicitudes permanecerá abierto hasta el 3 de agosto.

El Ejecutivo autonómico ha explicado que la recogida de leche en estas explotaciones presenta dificultades debido su localización, la distancia respecto a las principales plantas de procesado, la complejidad de los accesos, las fuertes pendientes y, en muchos casos, las condiciones meteorológicas adversas. Estas circunstancias incrementan los costes del servicio y pueden comprometer la continuidad de la actividad.

Por todo ello, el Gobierno de Asturias impulsa esta línea de ayudas para favorecer que la recogida de leche siga realizándose en condiciones adecuadas y evitar que los sobrecostes asociados a estas rutas se trasladen al precio que perciben ganaderos y ganaderas por su producción.

CONDICIONES DE LA CONVOCATORIA

Podrán acceder a estas subvenciones los primeros compradores que recojan leche de explotaciones de vacuno, ovino o caprino situadas en municipios de montaña y cumplan varios requisitos. Entre ellos figura estar inscritos, a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes, en el programa Infolac como operadores del sector lácteo en la categoría de primer comprador y en letra Q como centro lácteo, habiendo cumplido las obligaciones establecidas en ambos registros.

También se exige haber mantenido contratos de recogida de leche de vaca, oveja o cabra con productores ubicados en zonas de montaña de Asturias durante uno o varios meses entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025.

De igual modo, deberán haber realizado la recogida de leche en las explotaciones para las que se solicita la ayuda durante todo el período de vigencia de los contratos correspondientes. La subvención se concederá mediante una prima anual de 500 euros por punto obtenido, con un máximo de 300 puntos por beneficiario.