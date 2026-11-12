El Ayuntamiento de Tineo (Asturias) pide medidas urgentes ante la presencia d eun oso en Villasmetril

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OVIEDO, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Tineo ha exigido a la Consejería de Medio Rural del Gobierno de Asturias la adopción de medidas "urgentes y eficaces" para retirar a un oso que lleva varios días merodeando por Villatresmil y localidades próximas, generando preocupación e inseguridad entre sus habitantes.

Tras recibir los avisos de varios vecinos, la alcaldesa de Tineo, Montse Fernández, y la concejala Esther López se desplazaron hasta Villatresmil para comprobar personalmente la situación y mostrar su apoyo a los afectados, según han informado desde el Ayuntamiento a través de una nota de prensa.

Según el consistorio, la presencia del animal ha ocasionado diversos incidentes. Ha accedido a una panera, ha recorrido las calles del pueblo, ha provocado daños en alguna vivienda y ha trepado a árboles frutales. Además, varios vecinos lo han avistado en diferentes ocasiones.

Desde el Ayuntamiento señalan que a pesar de que la pasada semana se dio aviso a la guardería, el oso continúa merodeando por el núcleo rural y sus alrededores. "Esta situación está generando una lógica preocupación entre los habitantes de Villatresmil, que ven limitada su libertad de movimientos y tienen miedo de salir de sus casas, especialmente durante las tardes y noches de invierno, cuando anochece a primera hora y aumenta el riesgo de encontrarse con el animal", señalan desde el consisterio.

Desde la Alcaldía se ha consultado al Servicio de Planificación Agraria, que ha trasladado que se está intentando capturar al oso mediante el protocolo establecido.

Sin embargo, desde el Ayuntamiento se considera que el procedimiento está resultando insuficiente o poco efectivo, y se entiende que no se puede esperar a que se produzca un incidente de mayor gravedad para adoptar medidas contundentes.

Asimismo, el Consistorio considera que no es razonable pedir tranquilidad a los vecinos ante una situación de estas características.

"Encontrarse con un oso en las inmediaciones o incluso en las escaleras de una vivienda no puede considerarse una circunstancia normal ni asumible para quienes residen en el medio rural. Por todo ello, el Ayuntamiento de Tineo reclama una intervención inmediata que permita retirar al animal del núcleo habitado y trasladarlo a una zona adecuada, garantizando la seguridad de los vecinos", han señalado.