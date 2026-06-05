El Ayuntamiento de Villaviciosa amplía seis meses el plazo para legalizar cuadras e instalaciones ganaderas

Archivo - Cuadra ganadera en Villaviciosa, La Estrada - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Villaviciosa ha dictado una resolución por la que se amplía en seis meses, hasta el próximo 24 de noviembre de 2026, el plazo para que los titulares de instalaciones ganaderas tradicionales o en precario del municipio puedan regularizar su situación mediante la presentación de una declaración responsable ambiental.

El Gobierno local ha adoptado esta medida de oficio al considerar, tras realizar las consultas técnicas correspondientes, que el plazo inicial de un año concedido por el Principado ha resultado insuficiente para la elaboración de los informes técnicos municipales y para que los propios solicitantes puedan aportar los documentos técnicos preceptivos.

La regulación de base se remonta a la resolución de la Consejería de Transición Ecológica, Industria y Comercio del 14 de marzo de 2025, publicada en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA) el 24 de mayo de ese mismo año. Dicha normativa regula la declaración responsable ambiental aplicable a las actividades e instalaciones ganaderas de escasa incidencia ambiental que se encuentran ubicadas en núcleos de población, y contempla la posibilidad de que los ayuntamientos concedan una prórroga que no exceda de la mitad del periodo inicial.

Con esta ampliación, el plazo de tramitación, que expiraba originalmente el 24 de mayo de 2026, se ha extendido hasta el 24 de noviembre de 2026 con el objetivo de favorecer las gestiones a los posibles interesados del concejo. El Ayuntamiento ha difundido la medida entre los vecinos mediante un bando municipal.

La normativa autonómica distingue entre instalaciones tradicionales -aquellas cuyas edificaciones son anteriores al reglamento de actividades molestas de noviembre de 1961- e instalaciones en precario -posteriores a esa fecha y que carecen de licencia de actividad-.

En ambos supuestos, deben figurar inscritas en el Registro de Explotaciones Ganaderas del Principado de Asturias (REGAPA), quedando exentas de este trámite las estabulaciones de bovino destinadas al autoconsumo que sean menores a 1,8 Unidades de Ganado Mayor (UGM).