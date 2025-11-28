Barbón reitera su rechazo al "desproporcionado recorte" a la Pesca en la propuesta de presupuestos de la UE

El presidente Adrián Barbón en la inaugación de las obras de ampliación del Puerto de Luanco. - PRINCIPADO

LUANCO/OVIEDO 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha inaugurado este viernes la ampliación del muelle pesquero de Luanco, en un acto en el que ha instado a "volver los ojos hacia el sector pesquero" y verlo como "una actividad con porvenir, generadora de actividad económica y empleo". Allí también ha reiterado su rechazo al "desproporcionado recorte" planteado en la propuesta de presupuestos de la Unión Europea para los próximos años.

"Ya lo dijimos respecto a la PAC y ahora toca reiterarlo sobre los recursos para la pesca y la acuicultura. Para nosotros, reducir los fondos un 67% es inasumible", dijo Barbón que ha expresado el apoyo del Ejecutivo asturiano al recurso presentado por el Ministerio de Pesca ante el la justicia europea por la prohibición del palangre.

Adrián Barbón ha considerado "una barbaridad" esa prohibición y ha destacado que este arte permite disfrutar de la merluza del pincho, garantiza un equilibrio entre conservación y explotación.

Del puerto de Luanco ha destacado que la actuación en la que se han invertido dos millones y que, sumada a la nueva lonja, supone un gasto de 4,6 millones en el puerto de la capital gozoniega en los últimos años. "Para eso sirve contra con presupuestos en Asturias, para poder afrontar obras como esta", ha valorado Barbón.

"La ampliación del puerto es importante porque favorece la actividad pesquera al facilitar las maniobras y permitir descargar las capturas cerca de la nueva lonja; porque así genera actividad económica y empleo, lo que contribuye a fijar población; y porque refuerza la identidad marinera de Luanco", señaló.

NUEVO CENTRO DE DÍA

Previamente Adrián Barbón ha inaugurado el nuevo Centro de Día que funcionará a pleno rendimiento en el mes de diciembre o en el mes de enero, "con un personal de primer nivel, con capacidad de hasta 21 plazas". Barbón ha indicado que el centro ha supuesto una inversión de 530.000 euros aproximadamente, que se suma además a la inversión que se ha hecho en el antiguo centro de día de ampliar el Centro Social de Personas Mayores. Un centro que permite a las personas mayores seguir teniendo actividad.

"Lo que hoy inauguramos, detrás de ello hay presupuestos. Es decir, hoy lo que hacemos es el broche final de una tramitación presupuestaria, de unos presupuestos que se votaron y que por desgracia cuando algunos partidos votan no a los presupuestos han votado en contra de este Centro de Día, han votado en contra de la ampliación del Centro Social de personas mayores o han votado en contra de la ampliación del puerto. Es decir, cuando uno vota en contra de los presupuestos, vota en contra de esto y vota en contra por tanto de las personas", dijo Barbón.