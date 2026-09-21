Bruselas propone flexibilizar el acceso a las ayudas para modernizar la flota pesquera

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BRUSELAS 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha propuesto este lunes modificar las reglas del Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (FEMPA) para simplificar el acceso a la financiación de pescadores y productores acuícolas, con cambios que flexibilizan las condiciones para modernizar los buques, elevan las ayudas a los jóvenes e introducen dos nuevos mecanismos para afrontar recortes inesperados de cuotas y apoyar a la pesca artesanal.

En concreto, Bruselas plantea simplificar la sustitución y renovación de motores, tanto mediante un procedimiento de aprobación más sencillo como con un método más claro para calcular la reducción de emisiones, mientras que en materia de relevo generacional prevé eliminar obstáculos para la transferencia de negocios.

Los dos nuevos mecanismos se dirigirán, respectivamente, a los profesionales afectados por disminuciones imprevistas de las cuotas y a la actividad artesanal, en este último caso con especial atención a los barcos de menos de 12 metros y a los operadores que utilizan artes distintas de las de arrastre.

La reforma ampliará además el margen de los Estados miembro para financiar medidas sobre la flota, incluida la retirada definitiva de embarcaciones, y excluirá de estas ayudas a los operadores o buques implicados en pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, así como a los que faenen en alta mar fuera del ámbito de las organizaciones regionales de ordenación pesquera.

Por otro lado, la Comisión pretende incentivar el respaldo a las áreas marinas protegidas, las zonas con restricciones a las capturas y las tecnologías de seguridad en el mar, en línea con el objetivo de neutralidad climática de la UE para 2050, además de adaptar las reglas del fondo al Acuerdo sobre Subvenciones a la Pesca de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

La iniciativa llega tras la evaluación intermedia del FEMPA y las aportaciones de los Estados miembro y las partes interesadas, y deberá ser ahora examinada por el Parlamento Europeo y el Consejo mediante el procedimiento legislativo ordinario.