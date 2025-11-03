El campo asturiano exige al Principado medidas urgentes e inmediatas para garantizar su supervivencia

OVIEDO 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los colectivos ganaderos Asturias Ganadera, Usaga y URA han presentado este lunes un manifiesto ante la sede de Presidencia del Principado en el que exigen al Gobierno asturiano "medidas inmediatas y eficaces" para garantizar la supervivencia de la ganadería, los sistemas rurales y el medio de vida agrario. En un comunicado conjunto, denuncian que seis años de "demagogia y humillaciones" por parte del Ejecutivo de Adrián Barbón han dejado al campo asturiano "más cerca que nunca de la extinción" y reclaman un cambio radical de las políticas agrarias y rurales de la región.

En materia de fauna salvaje, demandan soluciones inmediatas ante la problemática del lobo y otras especies, solicitando controles rápidos, indemnizaciones claras y el pago ágil de los daños causados, incluyendo los indirectos. Insisten en un replanteamiento de los protocolos para combatir enfermedades como la tuberculosis bovina y en la aprobación de una ley que proteja las actividades agrarias y la idiosincrasia rural frente a denuncias, recordando el rechazo a la "Ley de Patrimonio Sensorial" por parte de PSOE e IU.

"Los derechos se exigen, no se piden", subrayan en el comunicado, exigiendo al ejecutivo regional que ponga en marcha soluciones inmediatas. "Si no quieren, no saben o son incapaces, que marchen para sus respectivos hogares y dejen de dirigir un barco que les queda demasiado grande", zanjan las organizaciones agrarias en su manifiesto. "Son unos ineptos, que no hacen nada, no sé si es porque no quieren o no lo saben, pero verdaderamente estamos hartos de ineptos", incide el responsable de Asturias Ganadera Xuan Valladares.

Por su parte, el coordinador regional de Usaga en Asturias, Fernando Marrón, ha calificado de situación muy crúitica" en el campo asturiano por una mala gestión política: "Nunca pasó lo que está pasando ahora mismo. Los jóvenes están abandonando el sector con una bonanza de precios; y lo están haciendo por la burocracia que tenemos, la presión administrativa, la presión de Hacienda, la presión de la fauna salvaje y que nuestros políticos que votamos para que nos resolvieran los problemas no lo están haciendo".

Entre sus principales reivindicaciones figura la urgente devolución de los montes comunales a las comunidades vecinales, amparada en la Ley 55/80, subrayando que estos recursos permitirían fijar población y desarrollar la economía local. Asimismo, demandan una ordenación por ley de la instalación de parques industriales energéticos, baterías y eólicos, alertando sobre el impacto negativo que conllevan sobre tierras agrícolas de alto valor paisajístico y ecológico. Reclaman una moratoria en la concesión de licencias hasta la aprobación de una normativa específica.

El manifiesto exige también una 'Ley Pastoril"' que proteja y fomente la presencia de ovejas y cabras en el monte, fundamentales para la prevención de incendios y la mejora de los pastizales, así como el estímulo al comercio de proximidad y la producción ecológica en las explotaciones rurales.

Los ganaderos reclaman el mantenimiento y mejora del seguimiento de la Ley de Cadena Alimentaria, una gestión más ágil y libre de impuestos en las ayudas de la PAC, y el control efectivo de especies invasoras como la avispa velutina, que sigue diezmando la apicultura asturiana.