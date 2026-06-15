Campoastur eleva su cifra de negocio un 9% respecto al año anterior

Asamblea Campoastur. - JULIAN RUS

OVIEDO 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

Campoastur celebró su Asamblea General, en la que presentó y aprobó las cuentas correspondientes al ejercicio 2025, un año que "confirma la solidez de su modelo y ha supuesto un nuevo paso adelante para la organización". La cifra de negocio alcanzó los 97,96 millones de euros, frente a los 89,72 millones del ejercicio anterior, lo que representa un crecimiento superior al 9%.

Según informan desde Campoastur esta evolución ha permitido mejorar los principales indicadores económicos y reforzar su estabilidad. El beneficio después de impuestos alcanzó los 1,18 millones de euros, frente a los 922.000 euros del ejercicio anterior, lo que supone un incremento superior al 27%.

Recuerdan que desde su creación, Campoastur ha basado su desarrollo en un principio esencial: crecer con responsabilidad para fortalecer el territorio. Lo generado por su actividad se reinvierte en la propia organización y en su entorno, contribuyendo a mejorar la competitividad de los socios, ampliar y modernizar servicios, sostener actividad en el medio rural y generar nuevas oportunidades.

Durante 2025, se realizaron actuaciones por valor de 2,90 millones de euros, orientadas a mejorar instalaciones, modernizar activos y reforzar proyectos vinculados a la actividad.

RENOVACIÓN EN EL CONSEJO RECTOR

La Asamblea aprobó también la renovación de dos de los vocales del Consejo Rector. Belén García Valdés, hasta ahora vocal 1, y María del Mar González Rodríguez, vocal 4, cierran esta etapa en el Consejo, dando paso a María Jesús López como nueva vocal 1 y a Tania García Álvarez como nueva vocal 4.

Tras la celebración de la Asamblea, Rubén López, responsable del programa Campoastur Next, realizó una presentación a los socios sobre la evolución de esta iniciativa.