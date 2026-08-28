Cantabria replica que el Ministerio quiere "falsear los datos" para meter al lobo en el Lespre

Susinos avisa que no permitirá a Morán que "ponga en duda el trabajo serio y riguroso de los técnicos del Gobierno regional"

SANTANDER/OVIEDO, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Desarrollo Rural y Ganadería de Cantabria, María Jesús Susinos (PP), ha replicado al secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán (PSOE), que el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico "pretender falsear los datos" del lobo "con el único objetivo de justificar" que vuelva a entrar en el LESPRE, el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial.

A juicio de la 'popular', el Gobierno de España "ha demostrado reiteradamente que antepone criterios ideológicos a la realidad que viven los ganaderos" y pretende "ignorar la información aportada por las comunidades autónomas con presencia de la especie".

Con estas palabras, Susinos ha respondido este viernes a través de un comunicado a las declaraciones de ayer de Morán en Santander, donde con motivo de su participación en una charla sobre medio ambiente en un curso relacionado con Europa avisó advirtió que España no va a enviar a Bruselas el informe sobre el estado de conservación del lobo con datos de población remitidos por las comunidades autónomas que "no se acomodan a la realidad" sino que la "falsean", al basarse, a su juicio, en criterios "políticos" y no "científicos".

Y además, negó que el Ejecutivo central esté preparando modificaciones legislativas para introducir de nuevo al cánido en el LESPRE, del que salió en primavera de 2025, aunque Susinos ha considerado que quien "falsea los datos" es el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico.

"No podemos permitir que el secretario de Estado eche por tierra y ponga en duda el trabajo serio, riguroso y profesional de los técnicos del Gobierno de Cantabria", ha añadido la consejera, que se ha preguntado "quién forma parte de la comunidad científica de la que habla" Morán y "si cuenta con profesionales reputados o sólo con ecologistas afines al Gobierno de (Pedro) Sánchez y sus intereses, como ha ocurrido en otras ocasiones", ha remachado.

A juicio de Susinos, Morán "está incapacitado para hablar del lobo", porque -ha esgrimido- "todo el mundo es consciente a estas alturas que ha convertido este grave problema en un arma política". En este sentido, ha apuntado que tanto él como el Gobierno de Sánchez "han decidido que les merece más la pena contar con el apoyo de los ecologistas radicales que con el de los ganaderos y el sector primario".

Para la 'popular', el Ejecutivo central "está utilizando al lobo en su lucha contra el sector primario" y más concretamente contra los ganaderos, que "sufren día a día los desproporcionados ataques" del cánido a sus animales.

Por eso, en opinión de la consejera de Cantabria, la actitud del secretario de Estado "roza ya el vacile a los ganaderos de las comunidades autónomas con presencia de lobo", pese a que atraviesan una situación "muy grave" por el problema de los ataques al ganado.

Esto, ha dicho, "compromete la viabilidad" de las explotaciones y "pone en riesgo" la cabaña ganadera al tiempo que afecta de forma directa a los profesionales del sector, que se ven "obligados, por culpa del Gobierno de España, a asumir el coste de mantener una especie que carece de depredadores naturales".