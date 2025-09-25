Carolina Castro, impulsora de TuriTaxi Cudillero, elegida Mujer Rural de Asturias 2025

OVIEDO, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Carolina Castro Fernández, promotora del proyecto TuriTaxi Cudillero, ha sido reconocida este jueves como Mujer Rural de Asturias 2025 en la octava edición del galardón convocado por la Red Asturiana de Desarrollo Rural (Reader). El jurado ha seleccionado su candidatura entre las 45 presentadas por los Grupos de Desarrollo Rural del Principado.

El acto de entrega del premio se celebrará el próximo 15 de octubre, con motivo del Día Internacional de las Mujeres Rurales, en La Benéfica, en Infiesto (Piloña). La galardonada recibirá una escultura original del artista asturiano Kiko Urrusti.

El jurado ha valorado especialmente el impacto social y territorial del proyecto liderado por Carolina Castro, que aúna innovación, emprendimiento y servicio público en el entorno rural del concejo de Cudillero, donde ha puesto en marcha el primer taxi adaptado, que además presta servicios esenciales como las rutas escolares y del Centro de Día local.

Castro, nacida en Madrid pero de origen asturiano, se instaló en 2010 en la casa familiar de la región. Tras una etapa dedicada a la crianza, retomó su actividad profesional inspirada en modelos de turismo local adaptado y fundó en 2020 TuriTaxi Cudillero, una iniciativa que fusiona transporte accesible y rutas turísticas personalizadas en el entorno de Cudillero. El proyecto, según destaca la red Reader a través de una nota de prensa, fue posible gracias al apoyo de los fondos Leader y al programa Ticket del Autónomo Rural.

A lo largo de los últimos años, ha impulsado nuevas rutas, creado empleo y fomentado alianzas con productores locales, hostelería y entidades culturales. En paralelo, mantiene una intensa actividad en el tejido asociativo: es presidenta de la Asociación Cultural La Fonte La Faya, miembro del Consejo de Cultura Vaqueira, y ha estado implicada en la comunidad educativa del concejo.

Con este galardón, Castro se une al listado de mujeres reconocidas en ediciones anteriores: Isabel Álvarez Rodríguez (Ibias), Josefa Vega Suárez (Carreño), Ana Inmaculada Adeba (Villayón), Ana Labad Cruz (Colunga), Rosa Rodríguez González (Degaña), María Teresa Costales Obaya (Lastres) y Lucía González Cuesta (Allande).