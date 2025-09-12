Casi 300 vacas inscritas en el 45 Concurso Nacional de la Raza Frisona 2025

OVIEDO, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un total de 297 vacas procedentes de 64 ganaderías se han inscrito al 45 Concurso Nacional de la Raza Frisona CONAFE 2025, que se celebrará el sábado 27 y el domingo 28 de septiembre en Gijón. En este certamen estarán representadas siete CCAA.

El concurso está organizado con la colaboración de Asturiana de Control Lechero (ASCOL) y bajo el patrocinio de la Consejería de Medio Rural y Política Agraria del Principado de Asturias, el Ayuntamiento de Gijón, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, la Cámara de Comercio de Gijón, Central Lechera Asturiana, Fundación Caja Rural de Gijón y Caja Rural de Asturias.

El concurso nacional de raza frisona 2025 tendrá representación de ganaderías procedentes de Asturias, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Galicia, Navarra y País Vasco. Entre los animales inscritos se encuentra Llinde Ariel Jordan (S.A.T. Ceceño, Cantabria), Vaca Gran Campeona Nacional CONAFE de las cinco últimas ediciones: 2019, 2021, 2022, 2023 y 2024.

Como novedad, este año habrá dos jueces de CONAFE en pista: el gallego Santiago García Souto, como juez del Nacional 2025, y el asturiano Javier Freije Freije, que le acompañará como juez adjunto. Durante la tarde del sábado se rendirá un homenaje a Aladino Pidal en reconocimiento a su trabajo y colaboración en el desarrollo de concursos morfológicos y en diversas actividades del sector.

Asimismo, tendrá continuidad la sección de reconocimiento fuera de concurso estrenada en 2022 y en la que se exhibirán en pista animales de ganaderías españolas que se caracterizan por su excelentes cualidades morfológicas y productivas.

El domingo 28 de septiembre se celebrará el XXIV Campeonato Nacional de Manejadores, en el que los más jóvenes, divididos en categorías infantil, júnior y sénior, nos deleitarán con su buen hacer en pista junto a los animales.