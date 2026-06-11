Casi 4.000 cabezas de ganado fueron víctimas del lobo en Asturias el último año, según Usaga

Una vaca tras sufrir un ataque de lobos - USAGA

OVIEDO, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

Unión de Sectoriales Agrarias de Asturias (Usaga) ha emitido este jueves una nota de prensa en la que afirma que casi 4.000 cabezas de ganado fueron víctimas de ataques de lobos en Asturias a lo largo del último año. Señalan que el Principado es la región donde existe mayor impacto.

Según la organización, pese a las medidas preventivas adoptadas por las ganaderías, los ataques de lobo están aumentando ya que no se está llevando a cabo, en muchos casos, un control de la especie.

Usaga señala que, además de las víctimas que deja, hay que sumar otras consecuencias de impacto como abortos y la preocupación de los propios ganaderos pues, en algunas ocasiones, han sufrido varios ataques seguidos.

Añaden que las cifras reales van más allá de las oficiales, dado que muchas veces el ganadero no denuncia por la deficiente indemnización y burocracia, o a que el animal atacado no se encuentra en el plazo para tramitar la denuncia, o que lo gestiona a través de Agroseguro y no computa en Conserjería y, por ende, no aparece en los datos oficiales, entre otros casos.

Asimismo, recuerda que dentro de las propias comunidades autónomas, el lobo no ocupa todo el territorio, por lo que los daños también se concentran en varias comarcas.

Así, en un estudio realizado por Usaga se determinó que, por ejemplo, en 2024, en 12 concejos de Asturias sólo los daños oficialmente reconocidos suponen anualmente la pérdida de más del 5% de los animales susceptibles (ovino, caprino, potros y terneros), pudiendo llegar a más del 10% en varios concejos y a los que habría que sumar los daños que las administraciones no reconocen, como los desaparecidos, o los no denunciados por hartazgo del ganadero.

Usaga considera que, con estas cifras encima de la mesa y unas indemnizaciones que no son suficientes debería ser un buen motivo para que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) les recibiese para abordar la situación.

La organización afirma que, a través de Unión de Uniones, pidieron al Miteco mantener una reunión. Lamentan que desde el Ministerio hayan rechazado el encuentro.