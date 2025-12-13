Cepesca valora el acuerdo pesquero de la UE como el "mejor posible" en un contexto negociador "muy adverso"

Archivo - Barco pesquero - CEPESCA - Archivo

MADRID 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Española de Pesca (Cepesca) ha valorado este sábado que el acuerdo alcanzado en Bruselas por el Consejo de Ministros de Pesca de la Unión Europea (UE) sobre los Totales Admisibles de Capturas (TAC) y cuotas para 2026 supone el "mejor resultado posible" para la flota española del Mediterráneo en un contexto negociador "muy adverso" por las iniciales pretensiones "restrictivas y alejadas" de la Comisión.

La patronal del sector ha destacado en una nota de prensa el "alivio" que supone el mantenimiento de los días de pesca en el Mediterráneo, al evitar un mayor deterioro de la situación, "más aun teniendo en cuenta la última propuesta de reducir a 9,6 los días de faena".

En concreto, el acuerdo permite mantener el mismo nivel de actividad que en 2025, con 143 días de pesca y sin la imposición de nuevas medidas adicionales, lo que aporta, a juicio del sector, una "estabilidad provisional tras varios años de ajustes acumulados".

Cepesca también ha subrayado que se mantengan las posibilidades de pesca de gamba roja en 708,3 toneladas, aunque las ha considerado insuficientes, así como el compromiso expresado públicamente por el comisario europeo de Pesca y Océanos, Costas Kadis, de abordar una revisión del reglamento del plan plurianual para las pesquerías demersales en el Mediterráneo occidental.

El secretario general de Cepesca, Javier Garat, ha señalado que a los pescadores del Mediterráneo "les hubiera gustado tener más días de pesca, porque además lo necesitan y lo merecen"; con todo, ha remarcado que, dadas las circunstancias, "mantener los días actuales y sin nuevas medidas es un resultado muy relevante".

"BALANCE DESIGUAL" EN EL ATLÁNTICO

En el Atlántico, la patronal pesquera ha indicado que el acuerdo presenta un "balance desigual" según las especies.

Así, ha valorado como muy positivas las subidas de TAC en pesquerías de alto interés para la flota española, como el boquerón del Golfo de Cádiz (+60%), la anchoa del Cantábrico Noroeste (+8%) y el atún rojo, cuyo incremento permitirá a España disponer de 1.155 toneladas adicionales, hasta alcanzar un total de 7.938 toneladas.

Por el contrario, Cepesca ha advertido del impacto negativo de determinadas reducciones, como la de la cigala del Golfo de Cádiz, con un recorte en torno al 50%, aunque ha valorado que el acuerdo incluya una declaración conjunta de la Comisión Europea y de España para la realización de un nuevo estudio científico que permita revisar el estado del 'stock' y ajustar las cuotas a lo largo del año.

Asimismo, la organización ha señalado que se han moderado algunas propuestas iniciales, como en el caso del abadejo, cuya reducción se limita finalmente al 13% frente al 26% planteado inicialmente, o del lenguado, con un recorte del 9% frente al 28% propuesto, mientras que la bacaladilla mantiene la reducción prevista del 40%.

Respecto a la caballa, cuya gestión depende de la negociación entre la UE y otros Estados costeros --como Noruega y Reino Unido, por ejemplo--, Cepesca ha explicado que, ante la falta de acuerdo y la previsible reducción del 70%, se ha fijado un TAC provisional entre el 1 de enero y el 30 de junio, que permitirá utilizar el 90% del 30% del TAC finalmente disponible.

En relación con el Océano Índico, la flota atunera de Cepesca ha lamentado haber sido "moneda de cambio" al considerar que Francia ha logrado un reparto más beneficioso a expensas de España.

Por último, Cepesca ha subrayado que el acuerdo final introduce "correcciones relevantes" respecto a los planteamientos iniciales, especialmente en el Mediterráneo, y ha agradecido la labor del equipo negociador español encabezado por el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, así como a la presidencia danesa del Consejo.