COAG aboga por "hacer un frente común" del sector apícola contra la "importación masiva de miel falsa"

LOGROÑO 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La necesidad de "hacer un frente común" del sector apícola contra la "importación masiva de miel falsa" ha sido una de las principales reivindicaciones que se han mantenido en las XXVIII Jornadas Estatales del Sector Apícola de COAG, que se están celebrando este jueves en Logroño.

Tras la sesión de apertura, a la que ha asistido la consejera de Agricultura del Gobierno riojano, Noemí Manzanos, y el alcalde de la capital riojana, Conrado Escobar, y en declaraciones a los medios de comunicación, el responsable nacional de COAG del sector apícola, Pedro Loscertales, ha incidido en que "lo que vamos a tratar es de marcar un objetivo frente a esta importación masiva de miel falsa".

"Nuestro principal objetivo -ha insistido- es hacer un frente común hacia esa lucha, frente al problema de que la miel de apicultor ha perdido el sitio en el lineal. Y para eso lo debemos de trabajar y lo debemos de pelear". Por eso, no ha descartado ninguna opción, incluso que "la calle sea un sitio en el cual nos veamos, que la protesta en la calle sea una realidad".

Algo que barajan desde la organización agraria porque "demandamos que Europa haga mayor control a la miel fraudulenta, que haga una validación de los métodos de análisis", a lo que ha unido que "el Ministerio de Agricultura, comunidades autónomas, representantes políticos, se den cuenta de que deben luchar para que no sólo la vida en el medio rural no muera, porque esas explotaciones apícolas no mueran, sino que un valor tan importante como es la polinización y la producción de alimentos se vea reforzada y se vea compensada".

En este momento, en palabras de Loscertales, "el sector, tras cuatro años donde hay una problemática de cero comercio de miel, donde nuestra miel está desplazada, donde ya no sólo es barroa, donde ya no sólo es especies invasoras, donde hay una variabilidad climática, un cambio climático que es una realidad para nosotros, el objeto y el objetivo es intentar luchar para que el sector apícola llegue a ocupar el lugar que ocupaba".

Ha citado como ejemplo un informe del año pasado "en el cual venía a comentar que el 50% de las mieles que se comercializaban en Europa no eran miel, eran jarabes de glucosa, jarabes de fructosa, y ése es nuestro problema, que se permite ese comercio de miel fraudulenta que ha desplazado nuestra miel de los lineales, la miel de productor".

Un descenso en el comercio que se acaba reflejando, por ejemplo, en que "hay una pérdida cuantiosa de explotaciones por su baja rentabilidad, rentabilidad que no es cuestión ya de que la miel no solo no se venda, sino que nuestros costes de producción han subido exponencialmente, además de otros factores como variabilidad climática, especies invasoras que condicionan nuestra supervivencia".

"¿La solución cuál podría ser? Pues que ir todos de la mano. ¿Ir todos de la mano para qué? Para intentar que las políticas de comercio kilómetro cero, comercio de cercanía, no sea mero papel, no sea mero, mero cuestionario de papel y sea una realidad", ha finalizado el responsable estatal de COAG.

250.000 EUROS PARA EL SECTOR RIOJANO.

Por su parte, la consejera Noemí Manzanos, que ha resaltado la importancia de que las jornadas nacionales se celebren en Logroño, ha asegurado que "es un sector que consideramos más que importante para La Rioja", que ha cifrado "en 140 explotaciones apícolas y más de 20.000 colmenas".

Un sector que, a su juicio, "tiene grandes potencialidades" en aspectos económicos pero también en lo social, como "generación de empleo, emprendimiento, riqueza en nuestros municipios, asentar en pequeñas localidades esos negocios que van a hacer que la gente se mantenga viviendo en ellos".

Ha añadido igualmente Manzanos "los beneficios para la salud del consumo de un producto, además de sabroso, es saludable" o "la defensa del medio natural, la conservación de la biodiversidad y la apicultura como un actor fundamental en cuanto a la agricultura y a la producción de alimentos".

Por eso, ha recalcado la consejera que "es un sector importante del que el Gobierno de La Rioja se ocupa y se preocupa y por el que nos hemos puesto a disposición de continuar trabajando". Así, ha reseñado el destino de una partida presupuestaria de 250.000 euros, "que son transferencias tanto corrientes como de capital que ponemos a disposición de los apicultores y que queremos que sean lo más útiles posible".

CONTROL DE LOS MERCADOS.

Por último, el presidente de UAGR-COAG, Óscar Salazar, ha aprovechado el encuentro para ensalzar "la grandeza" de la organización agraria, "que es la única con representación en prácticamente todas las comunidades autónomas de España, con representación también a nivel europeo y a nivel mundial".

Respecto al sector apícola en la comunidad, ha recordado la cifra de 140 apicultores, "que son una cantidad importante". Sin embargo, ha lamentado que "las políticas que se están haciendo desde la Unión Europea en cuanto a mercados, a comercio, con tratados de libre comercio con otros países, es lo que nos está condicionando a los agricultores y a los consumidores".

Y, en este contexto, "el tema de la miel es un ejemplo más, en los linales no existe miel, lo que existe es otra cosa que viene de fuera y lo mezclan en una cantidad muy bajita, con un 5% de lo que es realmente miel, la miel que se produce aquí en España".

Por tanto, ha considerado que "en una reforma de la política agraria, hay que volver a insistir en los mercados, en una regulación de los mercados, un control en la cadena alimentaria donde cada eslabón tenga su posición y su margen".

"Y no puede ser -ha afirmado- esa posición de dominio que están ejerciendo en todo el sector agrario las grandes corporaciones multinacionales, los fondos de inversión y también la gran distribución. Esa es la tarea importante de esta reforma de la PAC". Algo a lo que ha sumado, además, la elevada edad media de los agricultores, ante "o hacemos algo o perdemos el sector agrario como tal", ha finalizado advertiendo.