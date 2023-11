Confirmados dos casos positivos de lengua azul en una explotación bovina de Gijón

OVIEDO, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Medio Rural y Política Agraria, Marcelino Marcos ha informado este viernes de que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha confirmado dos casos positivos de lengua azul en una explotación bovina de Gijón. Marcos Líndez ha indicado que el reconocimiento de esta enfermedad implica que todo el Principado será declarado zona de restricción.

En consecuencia, las reses no podrán ser trasladadas fuera de Asturias, salvo a territorios que también estén afectados, como es el caso de Andalucía, Castilla-La Mancha, Madrid, Galicia, Cantabria y Castilla y León.

Los casos, que se detectaron en una explotación de Gijón, fueron confirmados como positivos por el laboratorio regional de sanidad animal de Jove. Las muestras se remitieron al Laboratorio de Referencia Nacional de Algete en Madrid, que corroboró los resultados.

"Cabe destacar que cuando se detecta un caso positivo, no se inmoviliza toda la explotación, sino únicamente el animal afectado", ha indicado el consejero que ha querido insistir en que al no ser una zoonosis no existen riesgos para la salud pública asociados al consumo de alimentos derivados del ganado.

La Directora de Ganadería, Rocío Huerta ha explicado que el protocolo de actuación establece una serie de medidas de cumplimiento obligatorio que deben desarrollarse en varias fases, una primera de flexibilidad que abarca desde la declaración de zona afectada hasta el inicio del periodo estacionalmente libre de vector (previsiblemente, al cumplirse la primera quincena de diciembre, cuando se considera que la presencia y actividad del mosquito transmisor se reduce de forma significativa).

Durante este tiempo no hay limitaciones para los movimientos dentro de Asturias ni a otras zonas restringidas de España por el mismo serotipo 4. Para los movimientos a zona libre hay que precisar cuál es el destino del ganado, bien sea matadero o vida (por ejemplo, a cebadero). En función de este destino se establecen una serie de requisitos al movimiento.

Una segunda fase que será el periodo estacionalmente libre de vector que se extiende desde la fecha anterior hasta, previsiblemente, primeros de mayo de 2024. En este periodo, cuando la actividad y la presencia de mosquito es menor, no existe restricción alguna a los movimientos de animales entre zonas restringidas y libres.

Una tercera fase que será el periodo de actividad vectorial 2024 que se desarrollará a partir de mayo, cuando el mosquito aumenta su presencia y su actividad, sólo estará permitido el movimiento hacia zona libre de ganado vacuno y ovino correctamente vacunado y procedente a explotaciones vacunadas, o bien de animales menores de cuatro meses hijos de madres vacunadas. La información sobre la vacunación figurará en una base de datos nacional.

Según han explicado los responsables de la consejería, a tal fin, iniciarán en enero una campaña masiva de vacunación frente a los serotipos 4 y 8, obligatoria para todos los bovinos y ovinos mayores de tres meses.

Ha insistido el consejero en que esta vacunación se llevará a cabo por parte del personal veterinario de la consejería de forma urgente y gratuita.

"En total, está prevista la vacunación de 60.000 ovinos y 320.000 bovinos. Para las ovejas basta con una dosis y para las vacas son necesarias dos con el doble de cantidad. En total, se comprarán alrededor de 1,6 millones de dosis", ha indicado Marcos Líndez.

Han recordado que desde 2008 no se contabilizaban en Asturias positivos po lengua azul. El vector de transmisión es el mismo que en el caso de la Enfermedad Hemorrágica Epizootica, a través del mismo mosquito.

La evolución de la lengua azul en la comunidad se irá actualizando en las páginas www.asturias.es y www.mapa.gob.es siempre que se produzcan cambios en la situación epidemiológica y en los condicionantes al movimiento pecuario.

El Gobierno del Principado recuerda que el movimiento de animales es libre, sin restricción alguna, a las zonas afectadas por el mismo serotipo de lengua azul. Además, la Consejería de Medio Rural y Política Agraria enviará personal todos los lunes y jueves para desinsectar aquello- animales que puedan salir del Mercado Nacional de Ganado de Siero zona libre. La consejería recuerda que esta medida es fundamental par prevenir la enfermedad, por lo que recomienda desinsecta periódicamente las explotaciones ganaderas.