El consejero dice que en ningún momento se mostró satisfecho con el número de lobos abatidos en el Plan

OVIEDO 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Medio Rural y Política Agraria, Marcelino Marcos, ha presidido la reunión extraordinaria del comité consultivo del Plan de Gestión del Lobo donde ha expuesto que el Gobierno "en ningún momento ha trasladado que como administración se encuentre satisfecho con el grado de cumplimiento, ni mucho menos". Así mismo ha dicho que nunca ha trasladado "euforia" cuando se ha referido a los datos.

"Creo que para estar satisfechos si lo analizamos en base a que estamos a mitad de periodo de programación podría ser si estuviéramos en el 50%. Lo que sí trasladé en su momento es la realidad de lo que venía diciendo en sede parlamentaria y fuera de sede parlamentaria a lo largo de bastantes meses y era que desde esta consejería, estamos llevando adelante el programa de control poblacional", dijo Marcos Líndez.

Durante la reunión el consejero ha informado de los datos y ejemplares abatidos a través de los controles que vienen establecidos en el plan de gestión y ha destacado que el método básico, que son los controles a través de los agentes medioambientales, a día de hoy son los únicos que han tenido éxito.

"Recientemente habíamos aprobado y autorizado la celebración de, creo, 173 cacerías en reservas regionales, cacerías que van destinadas a otras especies autorizando el que se pudieran realizar abatimiento de lobos en las mismas. A día de hoy estaríamos hablando de 59 autorizadas, de las autorizadas se realizaron 37 porque estuvieron dispuestos a participar, 14 no aceptaron y ocho no se celebraron. Y no hubo éxito en esas cacerías. Quiero pensar porque no es fácil que hayan aparecido", dijo el consejero.

En este sentido ha explicado que se les ha trasladado que por parte de algunas organizaciones hay miedo por parte de los cazadores a participar en las mismas y ha añadido que "evidentemente desde la administración eso no es controlable, ya que lo único que pueden controlar es las garantías jurídicas.

Ha añadido que a su consejería lo que no se les puede reprochar es que no sean proactivos, de la misma manera que ahora están en otra fase que es la de la elaboración de expedientes para autorizar cazas, cacerías específicas en las zonas que no son de reserva regional, mayoritariamente zonas en el occidente donde no son cumplimiento del programa de control poblacional.

"Estamos ultimando los expedientes que tienen que tener esas garantías jurídicas basadas en el cumplimiento del plan de gestión que tiene que estar fundamentado donde realmente también existan daños reiterativos. Esa es la línea de trabajo nosotros tenemos un compromiso claro para seguir realizando los controles poblacionales porque para eso hemos aprobado ese programa de control poblacional. No estamos en otro tipo de intereses que yo estoy convencido de que hay muchos otros intereses para que el programa sea fallido", dijo el consejero.

Ha insistido en que todo lo que esté en nabo de la consejería desde el punto de vista normativo pero sobre todo garantista desde el punto de vista político lo harán y lo vinenen haciendo.

"Quiero pensar también que vamos a una fase de otoño-invierno donde los controles pueden ser más efectivos porque así nos lo trasladan por parte de los agentes medioambientales y quiero pensar también que en las cacerías que están autorizadas y las que se autoricen en el futuro reciente para controles específicos poblacionales aquellas personas, aquellos cazadores que voluntariamente quieran participar lo hará. Además yo lo que les trasladaría es que la garantía jurídica existe, el respaldo jurídico existe desde el mismo momento que se firman las resoluciones autorizando", dijo.