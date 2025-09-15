Consejo.- Aprobada una convocatoria de ayudas Leader dotada con 11,4 millones

OVIEDO 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno del Principado de Asturias ha aprobado este lunes una nueva convocatoria de ayudas Leader, dotada con 11,4 millones para fomentar el desarrollo económico del medio rural. Estas ayudas, enmarcadas en el plan estratégico de la Política Agraria Común (PAC) 2023-2027, tienen como objetivo impulsar inversiones en tres áreas clave, según ha informado el Ejecutivo.

Así, se encuentran las de Leader Agro, para el fomento de inversiones en el sector agrícola; el Leader Agroindustria, de apoyo a microempresas de la industria agroalimentaria con menos de diez personas en plantilla; y el Leader Diversificación, para incentivos para proyectos que promuevan la diversificación económica del medio rural, más allá de la agricultura y la agroindustria.

El programa Leader está diseñado para apoyar iniciativas que se ajusten a las estrategias de desarrollo local participativo, un modelo que involucra a los grupos de acción local en la toma de decisiones y en la distribución de los fondos. En Asturias operan un total de once grupos, cada uno de ellos con asignaciones específicas.

Las ayudas se conceden en régimen de concurrencia competitiva, lo que significa que las empresas interesadas deben presentar sus proyectos para que se evalúe su viabilidad y su alineación con los objetivos del programa. Las subvenciones pueden cubrir hasta el 50% de la inversión subvencionable, con un máximo de 200.000 euros por beneficiario.

La nueva convocatoria busca ser una oportunidad para las empresas del medio rural asturiano que buscan modernizarse, ampliar negocio o emprender nuevos proyectos.

Las empresas interesadas en acceder a estos fondos deben informarse sobre los requisitos y plazos a través de los grupos de acción local.