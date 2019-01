Cooperativas Agro-alimentarias ve "insuficiente" la propuesta de Agricultura sobre el etiquetado de la miel

Publicado 10/01/2019 11:14:56 CET

Cooperativas Agro-alimentarias de España considera "insuficiente" la propuesta del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación sobre la modificación del etiquetado de la miel, ya que no responde a la necesidad de un etiquetado de origen claro y útil para el consumidor, según ha informado en un comunicado.

En concreto, la organización agraria considera "imprescindible" que se obligue a indicar el porcentaje de miel de cada origen y que el orden en que se enumeren sea de mayor a menor, ya que de no ser así, no se alcanzaría el objetivo de que no se utilicen pequeñas cantidades de una miel española o europea para dar un marchamo de calidad a un producto que no tiene globalmente esas cualidades.

Según la propuesta realizada por Agricultra, una miel podrá utilizar la 'Denominación Origen: China, España' aunque contenga menos de un 1% de miel española, lo que para Cooperativas supone un "grave perjuicio para la imagen" de la miel nacional, que es producida bajo los mayores estándares de calidad del modelo europeo y que contribuye a la conservación del medio ambiente gracias a los efectos beneficiosos de la apicultura.

Cooperativas Agro-alimentarias de España junto con otras organizaciones de apicultores, asociaciones de consumidores, partidos políticos, Cortes Generales y Parlamentos regionales han solicitado desde hace tiempo la necesidad de establecer un etiquetado de origen de la miel más comprensible para los consumidores.

España es el principal productor de la Unión Europea, y la organización agararia considera que Agricultura debe poner en marcha un etiquetado de la miel verdaderamente "claro, útil y que ponga en valor" el papel de la apicultura.

