El CSIC presenta este martes en Oviedo los avances de un proyecto sobre cultivos sostenibles y despoblación - AGRI-ROVENAT

OVIEDO, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Productos Lácteos de Asturias (IPLA-CSIC) acoge este martes la presentación de los avances del proyecto AGRI-ROVENAT, una iniciativa impulsada por la Fundación General CSIC que busca fomentar el emprendimiento en el medio rural mediante el desarrollo de cultivos agrarios sostenibles.

El proyecto centra parte de sus trabajos en Asturias, donde estudia las posibilidades de la Rosa Narcea para usos como la industria del perfume, mientras que en Galicia se trabaja con variedades autóctonas de vid y olivo destinadas a la producción de vinos y aceites de alta calidad.

Según los promotores, el objetivo es desarrollar alternativas económicas que contribuyan a fijar población en zonas afectadas por la despoblación, el envejecimiento y la falta de relevo generacional.

Durante la primera fase del proyecto se han probado distintos sistemas para el mantenimiento y control de la cubierta vegetal de los cultivos, entre ellos el desbroce manual, el uso de una segadora robotizada teledirigida y el pastoreo de ovejas con aversión inducida específica a determinados cultivos.

La jornada de presentación se celebrará entre las 09.30 y las 13.00 horas en la sede del IPLA-CSIC y estará abierta a profesionales, instituciones y personas interesadas en el proyecto.