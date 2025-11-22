David Pérez Naya releva a Mercedes Cruzado como nuevo secretario regional de COAG Asturias

OVIEDO, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

David Pérez Naya ha sido elegido este sábado nuevo secretario regional de COAG Asturias en el XI Congreso de la organización celebrado en Llanera, bajo el lema "Alimentando el futuro". Pérez Naya releva en el cargo a Mercedes Cruzado.

La organización sindical señala en una nota de prensa que este ganadero de Mieres y titular de una explotación de vacuno de carne ecológica, es también productor del queso de Urbiés, contribuyendo a preservar esta tradición local. Además, representa a los ganaderos de Mieres en el Puerto de Pinos y dirige la Junta Ganadera de la localidad.

En su discurso tras asumir el cargo, Pérez Naya destacó la importancia de su responsabilidad y el apoyo de la Comisión Ejecutiva elegida junto a él y del Servicio Técnico de la organización. Subrayó también que por primera vez hay más mujeres que hombres en la Ejecutiva y que se ha logrado representar a productores de vacuno de carne, vacuno de leche, equino, miel y fabas.

La Ejecutiva de COAG Asturias está integrada por nueve miembros: Mercedes Cruzado Álvarez, Margarita Fernández García, Liborio Blanco Gayo, Francisco Pérez-Puchal Osoro, Isaac Suárez Arbesu, Isabel Pereiras Fernández, Noelia Barro Vega y Verónica Escorial Sánchez.

Al XI Congreso asistieron representantes de los grupos parlamentarios del PSOE y PP en la JGPA, así como responsables de IU y Vox en Asturias, y en la clausura participaron Andoni García, miembro de la Ejecutiva nacional de COAG, y Rocío Huerta Miguel, directora general de Ganadería y Sanidad Agraria del Principado.