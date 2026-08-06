Dura acusación en Asturias: Marcos Líndez (Medio Rural) a Queipo (PP): 'Manda secuaces con mentiras a sabiendas'

El Consejero De Medio Rural Y Política Agraria Del Principado De Asturias, Marcelino Marcos Líndez, Junto Al Consejero De Hacienda, Guillermo Peláez, Y La Mascota De Alimentos Del Paraíso, Comil.Lón. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Medio Rural y Política Agraria del Principado de Asturias, Marcelino Marcos Líndez, ha opinado este jueves, en Gijón, que el Partido Popular ha iniciado "un camino sin rumbo, dirigido por su presidente".

A este respecto, ha dicho tener la sensación de que el presidente 'popular' asturiano, Álvaro Queipo, manda a sus secuaces a criticar, "en la mayoría de las ocasiones sin justificación y encima mintiendo a sabiendas".

Así lo ha indicado, en declaraciones a los medios de comunicación desde el pabellón del Principado en la 69 Feria Internacional de Muestras de Asturias, en el recinto ferial gijonés 'Luis Adaro', en respuesta a las críticas del diputado regional del PP, Luis Venta, a cuenta de la tramitación de ayudas a la industria agroalimentaria en la región.

Sobre ello, ha llamado la atención sobre que Venta critique que hayan quedado empresas sin recibir las ayudas, cuando, según el consejero, ni siquiera se ha agotado la partida.

Ha señalado, en este caso, que tal vez lo que pretenda el PP es que se les conceda a aquellas empresas que incumplen las bases o que incumplen la ley de procedimiento administrativo.

Para Marcos Líndez, trasladar ese mensaje a la sociedad, cuando se hace un esfuerzo "muy importante" en ese proceso de modernización, utilizando para ello "falsos mensajes" no cree el consejero que sea la forma correcta de hacer política.

De igual modo, ha comparado estas críticas con las vertidas por el PP sobre las políticas en materia de prevención y extinción de incendios del Gobierno asturiano.

Ha afeado, en este sentido, al PP, que venga a criticar las políticas asturianas "viendo cómo es la gestión en otras comunidades autónomas", ha recalcado.

Al tiempo, ha destacado que el Ejecutivo asturiano ha destinado más de 100 millones de euros para prevención y extinción de incendios, a lo que ha agregado que el incremento supera con creces los 30 millones de euros.

Frente a este esfuerzo inversor, según Marcos Líndez, otras comunidades autónomas establecen otro tipo de prioridades y "destinan recursos a comprar áticos de lujo".

"Nosotros sabemos a qué tenemos que destinar los recursos, que es a intentar poner todos los medios necesarios para tratar de prevenir situaciones no deseadas", ha reivindicado.

Ha resaltado, por otro lado, la importancia que tiene esta Feria de Muestras de Asturias para el sector agroalimentario y forestal, a lo que ha incidido en que es un sector "muy importante" para el Gobierno asturiano.

En este sentido, ha puesto en valor que en esta Legislatura el Principado ha destinado en ayudas para modernización, tanto del sector agroalimentario como forestal, un total de 36 millones de euros, de los cuales se han beneficiado 167 empresas.

Esto, a su juicio, pone de manifiesto la relevancia y la importancia que le da el Gobierno asturiano a ese proceso de modernización, de adaptación para mejorar esos procesos productivos, vinculado al Cambio Climático.