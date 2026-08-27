España no enviará a Bruselas datos de las CCAA sobre el lobo que "falsean la realidad"

1112716.1.260.149.20260827142856 El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán - Juanma Serrano - Europa Press

Morán niega que el Estado prepare la vuelta del cánido al LESPRE, defiende el criterio científico y espera que CCAA corrijan sus cifras

SANTANDER/OVIEDO, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, ha advertido que el Gobierno de España no va a enviar a la Comisión Europea un informe sobre el lobo con datos remitidos por las comunidades autónomas que "no se acomodan a la realidad" sino que la "falsean" y se basan en criterios "políticos" y no "científicos".

"Lo que no puede hacer el Ministerio es enviar a Bruselas un informe que el propio sistema dice que es falso", ha avisado este jueves en Santander, donde además ha negado que la administración central esté preparando modificaciones legislativas para introducir de nuevo al cánido en el LESPRE, el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, del que salió en primavera de 2025.

Frente a esa opción, ha indicado que el Ejecutivo es partidario de asumir el criterio científico sobre el estado de conservación como "el más válido" para la gestión de la población, y no criterios "políticos" de las comunidades. Así, van a tratar de que las autonomías corrijan cifras aportadas con las que se "falsea la realidad".

"Vamos a intentar a ver si en último término las comunidades autónomas son capaces de corregir sus propios datos y acomodarlos a la realidad", ha expresado Morán a preguntas de los periodistas con motivo de su participación en una conferencia sobre cambio climático dentro de un curso relacionado con Europa que se imparte esta semana en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP).

El secretario de Estado del ramo ha defendido ante los medios que la posición del departamento que dirige Sara Aagesen respecto al lobo "nunca ha variado", de modo que el Ministerio asume el diagnóstico científico sobre la conservación de la especie como "el que mejor describe la realidad", y a sus ojos "dista de forma notable" del realizado por los gobiernos autonómicos.

Así, Medio Ambiente "no va a renunciar a la interpretación de la comunidad científica por asumir un criterio político", punto en el que Morán ha recalcado que "la mayoría" de las comunidades autónomas "siguen teniendo un criterio discrepante de la ciencia". Ante esto, ha advertido de que "en ningún caso" el Gobierno de España va a trasladar a la Comisión Europea unas cifras que "no se acomodan a la realidad".

Y es que, según ha explicado, los datos que las comunidades autónomas han remitido para la elaboración del informe del lobo son 'rechazados' al cargarse en el sistema al detectarse "errores" que identifica un mecanismo de seguridad que "impide que le engañe".

"Lo que no puede hacer el Ministerio es enviar a Bruselas un informe que el propio sistema dice que es falso", ha insistido el secretario de Estado, a la par que se ha referido a "sucesivos llamamientos" realizados a las comunidades para que "corrijan los datos que el sistema rechaza".

25 MANADAS Y 177 EJEMPLARES EN CANTABRIA

Según los últimos datos facilitados por el Gobierno de Cantabria, la región cuenta en la actualidad con unas 25 manadas de lobos y 177 ejemplares presentes en casi en el 80 por ciento del territorio, incluso en la costa, donde también se registran daños a la ganadería por parte de este especie.

El Ejecutivo continua realizando las extracciones previstas en el plan de gestión. El año pasado se estableció un cupo de eliminaciones de 41 ejemplares, que se agotó, y el del presente ejercicio, que se aprobó en marzo y está en vigor hasta finales de diciembre, cuenta con un máximo de 35.