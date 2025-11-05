Finalizan las obras de mejora del acceso al monte de utilidad pública Puropinto y Fresnedal, en Caso. - PRINCIPADO

OVIEDO 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Medio Rural y Política Agraria ha finalizado las obras de mejora del acceso al monte de utilidad pública Puropinto y Fresnedal, en el concejo de Caso. La actuación, que se ha centrado en el tramo de 75 metros denominado Varga del Tendellón, ha supuesto una inversión de 36.961 euros para aumentar la seguridad vial.

El director general de Gestión Forestal, Javier Vigil, visitó este miércoles el resultado de los trabajos, que han permitido rebajar una pendiente que en algunos puntos alcanzaba el 30% y dificultaba la circulación, especialmente con humedad o lluvia. También se han ampliado las dos curvas más pronunciadas. El tramo cuenta ahora con un pavimento de hormigón de diez centímetros de espesor.

Esta intervención aumenta la seguridad y facilita el acceso a la zona de pastos más utilizada por las explotaciones ganaderas de la localidad de Orllé, por lo que constituye una obra crucial para el desarrollo rural de Caso.