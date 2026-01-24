Marcelino Marcos - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Medio Rural del Gobierno asturiano, Marcelino Marcos, ha destacado en la Feria de Turismo Fitur que se celebra estos días en Madrid los productos agroalimentarios de calidad de Asturias y su oferta turística.

"Asturias se caracteriza por ser un paraíso natural, cultura, patrimonio, paisaje, gastronomía y lógicamente junto con la gastronomía están nuestros productos agroalimentarios de calidad y Fitur es un gran escaparate para mostrar esas bondades", ha afirmado.

Entre los productos que ha mencionado se encuentran la miel y el chosco de Tineo. Marcos ha insistido en la importancia de la promoción de estos productos, por lo que ha destacado el plan "Saboreando el Paraíso" para 2026, que contará con una dotación de un millón de euros para respaldar a los consejos reguladores en sus labores de promoción.

El consejero ha concluido destacando la importancia de la colaboración entre la administración y el sector agroalimentario para tener éxito.