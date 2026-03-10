Foro ve incoherencias y "exceso de burocracia" en las ayudas a explotaciones agrarias del PEPAC 2025

Archivo - El secretario general de Foro Asturias, Adrián Pumares. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general y portavoz de Foro Asturias en la Junta General del Principado, Adrián Pumares, ha advertido este martes de las incoherencias y del "exceso de burocracia" en la regulación de las ayudas destinadas a la inversión en explotaciones agrarias en el marco del Plan Estratégico de la Política Agraria Común (PEPAC) 2025.

Pumares ha mostrado su preocupación por "las contradicciones existentes entre las bases reguladoras, la convocatoria y las instrucciones técnicas publicadas posteriormente por la Administración", que a su juicio están generando "dudas interpretativas y una evidente inseguridad jurídica".

Esta situación, ha subrayado, se produce "en pleno plazo de presentación de solicitudes", lo que puede provocar "problemas en la tramitación de los expedientes, errores en la documentación presentada o incluso la exclusión de solicitantes que cumplen los requisitos", con impacto directo en numerosas explotaciones agrarias del Principado.

El dirigente forista ha alertado de que algunos aspectos de la convocatoria "introducen requisitos administrativos que incrementan de forma notable la carga burocrática para agricultores, ganaderos y técnicos", dificultando el acceso a unas ayudas que "deberían servir precisamente para apoyar la modernización y mejora de las explotaciones".

Entre las cuestiones que generan mayor preocupación, ha citado las discrepancias sobre la documentación exigida en el momento de la solicitud, la falta de claridad sobre cuándo una inversión puede considerarse ejecutada o la obligación de presentar varias ofertas de proveedores "incluso en supuestos en los que no aporta valor al control de costes".

Pumares ha defendido que estas ayudas "son una herramienta clave para mejorar la competitividad del sector primario y favorecer el relevo generacional", por lo que ha considerado "imprescindible que su regulación sea clara, coherente y no añada obstáculos administrativos innecesarios".

Por ello, ha reclamado al Gobierno del Principado "una aclaración inmediata de los criterios aplicables y la corrección de las incoherencias detectadas, con el objetivo de garantizar la seguridad jurídica, facilitar la tramitación de las solicitudes y evitar perjuicios a los agricultores y ganaderos asturianos".