Fundación EDP y jóvenes del CAI Penlés soltarán 13.000 alevines de trucha en el Narcea

Archivo - Río Narcea a su paso por Cornellana. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fundación EDP participa este martes en una nueva jornada de repoblación piscícola en el río Narcea, donde se procederá a la suelta de aproximadamente 13.000 alevines de trucha, en colaboración con la Asociación de Pescadores Fuentes del Narcea.

La actividad contará con la participación de un grupo de jóvenes del Centro de Apoyo a la Integración Penles (CAI Penles), que contribuirán directamente a esta acción de conservación ambiental.

Está prevista asimismo la asistencia de representantes institucionales, entre ellos el alcalde de Cangas del Narcea, junto al presidente y miembros de la Asociación de Pescadores Fuentes del Narcea y representantes de EDP.

Esta actuación se suma a las iniciativas realizadas este año para favorecer la biodiversidad de los ecosistemas fluviales asturianos. Así, el pasado 6 de junio, coincidiendo con Narcenatur, se liberaron cerca de 6.000 alevines en el río Naviego y, posteriormente, se soltaron 100 ejemplares de trucha de un año y medio destinados a un estudio impulsado por la Consejería de Medio Ambiente.

Las repoblaciones piscícolas forman parte del compromiso de la Fundación EDP con la protección del patrimonio natural, la conservación de la biodiversidad y el desarrollo de iniciativas que promuevan una transición sostenible y el cuidado de los ecosistemas.