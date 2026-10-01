Ganaderos del oriente llevan su protesta a Presidencia: "No va a haber leche ni para un café"

Concentración de ganaderos frente a la sede de Presidencia. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Más de un centenar de ganaderos de la zona oriental asturiana se han concentrado este jueves frente a la sede de Presidencia en Oviedo, para reclamar un futuro "digno" para el medio rural, afectado por el incremento de costes y los daños del lobo. Los ganaderos han subrayado la importancia de que todo el mundo sea consciente de la situación del campo, asegurando que "no va a haber leche para un café".

Durante más de una hora, los manifestantes convocados por URA hicieron sonar sus cencerros, depositaron el cadáver de un animal muerto y vertieron purines frente a la sede de Presidencia, donde esperaban tener un encuentro con el presidente, Adrián Barbón, que no pudo ser al estar de viaje hacia Argentina.

Dos ganaderos, Esteban Martínez y Miguel Madiedo, protagonizaron una marcha a pie desde Ribadesella hasta Oviedo, y una vez frente al palacete de la calle Suárez de la Riva, advirtieron de que la situación en el campo es grave. "No va a haber leche para un café ya, no va a haber miel en los desayunos, no va a haber carne en los platos, no va a haber nada, tenemos que ser todos conscientes", ha alertado Esteban Martínez.

Miguel Madiedo, por su parte, ha agradecido el apoyo recibido durante su marcha y ha llamado a "luchar" por el campo. "Si no, acaban hasta con los pueblos", ha aseverado.

Por su parte el secretario general de URA, Borja Fernández, ha pedido a la administración autonómica que dejen de "vender humo" anunciando la ejecución de "siete lobos en menos de un mes como si fuera algo de otro mundo". "Siete lobos los mata un paisano en la Sierra del Aramo en una noche", ha asegurado, para después enfatizar que si el Principado no se toma en serio la crisis del sector "los pueblos están acabados". "Ni reto demográfico, ni incorporaciones de jóvenes, ni nuevas explotaciones, es mentira", ha remarcado.

Tras realizar estas declaraciones, Borja Fernández entró en la sede de Presidencia para pedir formalmente una reunión con Barbón. No pudo ser, así que solicitó un encuentro con el consejero de Medio Rural y Política Agraria, Marcelino Marcos, pero no les quiso recibir.

En la concentración se encontraban los alcaldes de Ribadesella y Colunga, Pablo García y José Ángel Toyos, quienes mostraron su apoyo a los ganaderos del oriente y lamentaron que el lobo se esté extendiendo por la zona del Sueve, que hasta hace poco estaba "libre de lobo".