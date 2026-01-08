Gerardo Nieto (Campoastur), elegido presidente de la Gestora del Consejo Regulador de la IGP Faba Asturiana

Archivo - Fabes. - FABA ASTURIANA IGP - Archivo

OVIEDO, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Regulador de la Indicación Geográfica Protegida (IGP) Faba Asturiana ha constituido oficialmente su Comisión Gestora, un órgano que asume la dirección y administración de la entidad con el objetivo de garantizar la continuidad institucional y convocar elecciones en un plazo máximo de un año.

Según ha informado el propio Consejo Regulador a través de una nota de prensa, esta medida responde a la resolución de la Consejería de Medio Rural y Política Agraria, de fecha 1 de diciembre de 2025, que designó dicha Comisión a petición de la Junta Electoral, tras la imposibilidad de conformar el Pleno por la ausencia de candidaturas en el sector envasador y el rechazo a la prórroga del mandato anterior.

En su sesión constitutiva, la Comisión Gestora eligió por unanimidad a Gerardo Nieto, en representación de Campoastur, como presidente, y a Celia Vallina como vicepresidenta. Como vocales han sido designados Isabel Rubio García-Braga y Francisco Pérez-Puchal.

Asimismo, Sonia Vinjoy continuará ejerciendo sus funciones como secretaria del Consejo Regulador. Además, se ha invitado a Javier Nievas, responsable del Sector Agro de la Caja Rural de Asturias, a participar en las sesiones de la Comisión con voz pero sin voto.

La Comisión Gestora tendrá como prioridades asegurar la normalidad institucional, asumiendo las funciones del Pleno para garantizar la gestión ordinaria, la certificación de calidad y la promoción de la marca, así como impulsar el proceso electoral para la celebración de nuevas elecciones en un plazo máximo de un año.

"Con la puesta en marcha de este órgano, la IGP Faba Asturiana reafirma su compromiso con el sector y con la continuidad de los proyectos en curso", concluye la nota de prensa.