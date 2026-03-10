El Gobierno acuerda con 10 CCAA implantar una licencia interautonómica de caza y pesca en aguas interiores

Archivo - Un cazador - Carlos Castro - Europa Press - Archivo
MADRID/OVIEDO 10 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha firmado un convenio, publicado este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), con Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunitat Valenciana, Extremadura, Galicia, Madrid, Principado de Asturias y Región de Murcia para establecer licencias interautonómicas de caza y de pesca en aguas continentales.
En concreto, gracias a este acuerdo los cazadores y pescadores podrán practicar estas actividades en todo el territorio abarcado por las comunidades firmantes utilizando una única licencia, sin necesidad de realizar trámites individuales en cada región.
De esta forma, este convenio sustituye al marco legal de 2017, y según precisa Agricultura supone un "avance muy significativo" al incorporarse las comunidades de Castilla-La Mancha y Andalucía, que no suscribieron el anterior.
El convenio establece un marco de colaboración técnica y económica para facilitar la movilidad de los usuarios. Las licencias que se expidan tendrán un año de validez y un coste fijo de 70 euros para las de caza y 25 euros para las de pesca en aguas interiores. Las inhabilitaciones por infracciones en una región serán compartidas automáticamente en todas las demás.
La operatividad del sistema se apoya en la plataforma Licicaz-web, desarrollada y mantenida por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que permite un intercambio automático de información entre las administraciones y permite a los técnicos gestionar altas, bajas y verificar requisitos en tiempo real.
El Departamento que lidera Luis Planas ha explicado que esta medida no solo reduce la burocracia, sino que garantiza una gestión sostenible y compatible con el dinamismo económico de las zonas rurales y responde a los principios de eficacia y eficiencia en el uso de los recursos públicos.