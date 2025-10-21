El Gobierno aprueba ayudas para los agricultores y los ganaderos afectados por los incendios de este verano

Planas destaca la "celeridad" de estas ayudas que se abonarán de forma directa antes del 31 de diciembre

MADRID/OVIEDO, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un real decreto por el que se regula la concesión directa de ayudas para compensar los daños producidos a agricultores y ganaderos por los grandes incendios que asolaron este verano gran parte del territorio nacional.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha reiterado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la "celeridad y eficacia" de estas ayudas. "Hoy lo aprueba el Consejo de Ministros, será publicado de forma inmediata en el Boletín Oficial del Estado y mi compromiso es que las cantidades serán abonadas de forma directa antes del 31 de diciembre", ha señalado.

De esta forma, se verán beneficiados agricultores y ganaderos de los 224 municipios afectados por los grandes incendios, según el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS), pertenecientes a Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Galicia y Madrid.

Planas ha precisado que se estima que se beneficien de estas ayudas cerca de 4.000 agricultores y ganaderos, de ellos alrededor de 1.500 ganaderos de ganadería extensiva.

Hay que recordar que en los incendios del verano se quemaron aproximadamente unas 350.000 hectáreas, de las cuales un 10% aproximadamente eran tierras arables y cerca de casi 300.000 entre monte bajo y pastos.

Además, estas subvenciones serán compatibles con las indemnizaciones de las comunidades autónomas y las que pueda financiar la Unión Europea mediante la reserva agrícola que ha solicitado España.

De esta forma, se trata de una ayuda de 'minimis' con la que el Gobierno busca apoyar de manera rápida la disponibilidad de fondos de los agricultores y ganaderos para hacer frente a los gastos y perdidas que puedan haberle ocasionado los incendios, con independencia de las indemnizaciones que les correspondan por los seguros que tuvieran contratados.

Tendrán derecho a esta ayuda los titulares de las explotaciones agrarias afectados por los grandes incendios que tengan unos ingresos agrarios declarados a la Administración tributaria superiores a 1.000 euros en 2024, y siempre que las parcela agrícola o explotación ganadera correspondiente estén correctamente inscritas en los registros oficiales.

La ayuda será el equivalente al 20% de los ingresos agrarios, y se establecen un límite mínimo de 1.500 euros para todos aquellos beneficiarios a los que el cálculo resulte inferior a esta cifra y un tope máximo de 10.000 euros para los casos en que resulte una cantidad superior. Estos límites se ampliarán a 6.000 y 16.000 euros respectivamente para los agricultores y ganaderos que hayan sido indemnizados por el seguro agrario por daños causados por los incendios.

Por su parte, los nuevos agricultores y ganaderos que hayan iniciado su actividad este año con la condición de joven establecida en el Plan Estratégico Nacional de la Política Agraria Común (PAC) y hayan presentado por primera vez la solicitud única en esta campaña, tendrán derecho a una ayuda fija de 1.500 euros.

Así mismo, con el objeto de promocionar y apoyar el sistema de seguros agrarios y dar un apoyo adicional a los agricultores y ganaderos que los hayan suscrito, el real decreto eleva la subvención del ministerio a la contratación del seguro hasta un 70% del coste de la póliza.

"Estas ayudas son una muestra más de la diligencia del Gobierno de España. Desde 2020 hemos transferido al sector primario 4.975 millones de euros, más allá de la Política Agrícola Común y de los seguros agrarios para responder a esas situaciones con que se han encontrado con carácter extraordinario, en forma de ayudas directas, de bonificaciones y en forma de exenciones fiscales", ha recordado.