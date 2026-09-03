El Gobierno de Asturias gestionó 93,1 millones de las ayudas de la PAC 2025, la cifra más alta de la serie

Visita del consejero de Medio Rural y Política Agraria, Marcelino Marcos, y la directora general de Ganadería y Sanidad Agraria, Rocío Huerta, a la explotación Casa Mario (Valdés). - PRINCIPADO

OVIEDO, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno del Principado de Asturias gestionó un total de 93,1 millones de euros correspondientes a las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) de la campaña 2025. Esta cuantía, según destacan desde el Ejecutivo autonómico en una nota de prensa, representa el importe más elevado de la serie histórica de las subvenciones tramitadas a través de la solicitud única en la comunidad autónoma, alcanzando este hito a falta de más de un mes para el cierre definitivo del ejercicio.

El consejero de Medio Rural y Política Agraria, Marcelino Marcos, ha dado a conocer los datos durante una visita realizada junto a la directora general de Ganadería y Sanidad Agraria, Rocío Huerta, a la explotación Casa Mario, situada en la localidad valdesana de Busto.

Marcos ha precisado que los agricultores y ganaderos asturianos han recibido esta semana un nuevo abono de cerca de medio millón de euros relativo al remanente de la ayuda básica a la renta, una transferencia que ha beneficiado a más de 7.000 profesionales para completar los pagos directos del ejercicio.

La mayor partida de estos fondos se ha destinado a las ayudas directas, en las que el apoyo a la ganadería se ha situado como la principal línea con más de 23,4 millones de euros. A esta cifra le han seguido la ayuda básica a la renta, con 21,5 millones; los ecorregímenes, con 11,6 millones; el pago redistributivo, con 6,3 millones; y la ayuda complementaria dirigida a jóvenes agricultores y ganaderos, que ha superado los dos millones de euros.

Los apoyos orientados al desarrollo rural han alcanzado la cifra récord de 28,1 millones de euros, lo que ha supuesto un incremento del 11,2% respecto al año anterior (2,8 millones de euros más). El Ejecutivo autonómico ha autorizado la financiación de estas medidas hasta el 31 de diciembre de 2029 con el fin de aportar estabilidad y facilitar la planificación de las inversiones en las explotaciones.

Entre las líneas específicas desarrolladas en este marco, la producción ecológica ha contado con un respaldo superior a los 4 millones de euros anuales. Asimismo, los fondos han reforzado actuaciones ligadas a la conservación del patrimonio agrario como el pastoreo en montes comunales, la apicultura y el cultivo tradicional del manzano; la protección de razas autóctonas amenazadas, entre ellas la vaca asturiana de la montaña, la cabra bermeya, la oveya xalda, el asturcón, el gochu asturcelta y la pita pinta; así como la incorporación de apoyos a los productores de faba asturiana con Indicación Geográfica Protegida (IGP) y de manzana de sidra bajo la Denominación de Origen Protegida (DOP) Sidra de Asturias.