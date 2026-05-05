El Gobierno comienza la campaña para evaluar las poblaciones de boquerón y sardina en el Cantábrico

SANTANDER/OVIEDO 5 May. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en colaboración con el centro tecnológico AZTI, ha iniciado este martes la campaña de investigación científica Bioman 2026 para analizar el estado de las poblaciones de boquerón y sardina en el Cantábrico, dos especies clave para la flota española de cerco y de gran valor en la gastronomía.

Los datos recogidos servirán para que los grupos de trabajo del Consejo Internacional para la Exploración del Mar (ICES) realicen sus recomendaciones sobre capturas permitidas para cada población. Estas recomendaciones son la base para fijar los Totales Admisibles de Capturas (TAC) y cuotas de boquerón y de sardina, así como para los acuerdos entre España y Portugal para esta especie.

La campaña ha comenzado en el golfo de Vizcaya y se desarrollará hasta finales de mayo a bordo de los buques oceanográficos Vizconde de Eza y Emma Bardán, de la flota del Ministerio.

El área de estudio abarca aguas españolas y francesas, desde el Cantábrico central hasta la desembocadura del río Garona y el sur de Bretaña, zonas donde opera habitualmente la flota española de cerco.

Según ha informado el departamento de Luis Planas, para la evaluación de la biomasa de estas especies se utilizarán métodos científicos como el análisis de huevos, la identificación de las áreas de puesta y el estudio de las condiciones hidrográficas, con el objetivo de conocer la situación actual de estos recursos y sus perspectivas.

También se harán muestreos de plancton y estudios del medio marino, incluyendo la identificación de zonas de puesta, la presencia de depredadores y el análisis de las condiciones oceanográficas, la disponibilidad de alimento y la actividad humana.

La iniciativa forma parte de los compromisos internacionales de España en materia de sostenibilidad pesquera y del Programa Nacional de Datos Básicos del sector, cofinanciado por el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (FEMPA).

En la campaña anterior (2025) se registró una alta biomasa adulta y producción de huevos de boquerón, lo que reflejó una situación favorable de la población en el Cantábrico. En esta edición se pretende actualizar estos datos y dar continuidad a su seguimiento científico.

Además de Bioman, la campaña Juvena analiza anualmente, durante el mes de septiembre, los ejemplares juveniles de boquerón. Ambas forman parte de los programas de seguimiento del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y el Gobierno Vasco sobre el boquerón, que proporcionan una visión completa del ciclo vital de la especie.

Los buques Emma Bardán y Vizconde de Eza forman parte de la flota de investigación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y realizan más de 500 jornadas de investigación cada año, en campañas nacionales e internacionales. En ellas se evalúan el estado de las pesquerías con el objetivo del Rendimiento Máximo Sostenible. La flota oceanográfica se completa con el buque Miguel Oliver.