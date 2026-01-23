El Gobierno mantiene abierto plazo hasta el 30 de enero para ayudas al asesoramiento digital agroalimentario

Archivo - Ejemplo de digitalización agrícola - STARTUP EUROPE AGRIFOOD SUMMIT - Archivo

MADRID 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación mantiene abierto hasta el 30 de enero el plazo para solicitar las ayudas al asesoramiento en materia de digitalización del sector agroalimentario y forestal, una convocatoria que cuenta con un presupuesto de 4,7 millones de euros.

Estas ayudas, dirigidas a entidades privadas sin ánimo de lucro y de economía social de ámbito nacional o supraautonómico -de forma individual o en agrupaciones de hasta ocho miembros-, tiene como objetivo mejorar los resultados económicos, sociales y medioambientales de las empresas, cooperativas y profesionales del sector agroalimentario y forestal, según ha informado el ministerio.

La cuantía máxima será de 200.000 euros por beneficiario, distinados a la creación de sistemas de asesoramiento, mientras que los importes para la prestación de servicios varían: hasta 5.000 euros para asesoramiento integral, 2.500 euros para especializado y 1.200 euros para básico.

La convocatoria, cofinanciada por el ministerio (57%) y la Unión Europea a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (43%), constituye "una herramienta crucial" para reducir la brecha digital en el medio rural y favorecer nuevos modelos de negocio vinculados a la digitalización y la industria 4.0, enmarcándose en el Plan Estratégico de la Política Agraria Común (PAC) 2023-2027.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha celebrado una jornada informativa en la Escuela de Organización Industrial para explicar los detalles y ha dado a conocer herramientas digitales como la Plataforma de Asesores AKIS y el EU-FarmBook, que permiten optimizar servicios de asesoramiento y reducir costes en su gestión.