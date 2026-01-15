IGP Ternera Asturiana respalda las reivindicaciones de los ganaderos frente al acuerdo con Mercosur. - TERNERA ASTURIANA

OVIEDO 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Regulador de la Indicación Geográfica Protegida (IGP) Ternera Asturiana ha mostrado su respaldo a la movilización convocada en Oviedo por las organizaciones agrarias para este viernes, 16 de enero, con motivo de la firma del acuerdo comercial entre la Unión Europea y los países del Mercosur.

"Desde Ternera Asturiana queremos expresar nuestra profunda preocupación ante un tratado que puede poner en grave riesgo el futuro de la ganadería de vacuno de carne en Asturias, un modelo productivo basado en la calidad, la sostenibilidad, el bienestar animal y el arraigo al territorio, valores que difícilmente pueden ser garantizados en las importaciones procedentes de terceros países con normativas y costes de producción muy diferentes", destaca el presidente de la marca, el ganadero salense Luis Fernando Martíez Barbón.

Desde el consejo regulador inciden en que la ganadería asturiana no compite en volumen ni en precios bajos, sino en calidad, trazabilidad, seguridad alimentaria y respeto al medio rural.

"La apertura del mercado europeo a carne producida bajo estándares más laxos en materia sanitaria, medioambiental y laboral supone una amenaza directa a miles de explotaciones familiares que sostienen la economía y construyen el medio rural de nuestra región", apunta su presidente que incide en que siguen prácticas de manejo tradicional, respetuosas con el medioambiente y con el bienestar animal en el proceso de cría.

Además los animales se alimentan con leche materna durante los primeros meses de vida, y su alimentación se suplementa con forrajes, cereales y leguminosas. El pastoreo es una parte de este proceso, y este manejo en extensivo, junto con las características botánicas de los pastos asturianos, confieren al producto características diferenciales que convierten a la Ternera Asturiana en un producto único.

En este contexto, el Consejo Regulador de la IGP Ternera Asturiana quiere subrayar la importancia de las figuras de calidad diferenciada como herramienta clave para que el consumidor pueda identificar con claridad el origen, las garantías y el valor real de los productos que adquiere.

A través de un riguroso sistema de control y certificación , acreditado por ENAC ( Entidad Nacional de Acreditación ), la IGP Ternera Asturiana garantiza todo su proceso productivo. Para su Directora Técnica, Elena Cebada, "esta acreditación sirve como respaldo a nuestro trabajo de control y es un reconocimiento al esfuerzo desarrollado por nuestros operadores en busca de la excelencia.