El informe que avala la caza del lobo obtiene el respaldo de la mayoría de las CCAA

Archivo - Lobo. - Europa Press/Contacto/Shane Srogi - Archivo

MADRID 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un informe promovido por Galicia --que dice que el lobo está en estado de conservación favorable en España y que, por tanto, de acuerdo con la legislación vigente, se puede cazar-- y que se debate en la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, que se celebra este lunes, ha obtenido el respaldo de casi todas las CCAA, según han indicado a Europa Press desde el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).

Las mismas fuentes han señalado que Euskadi y Castilla-La Mancha se han abstenido en la votación mientras que la portavoz del PP y coordinadora de temas agrícolas, Milagros Marcos, ha indicado que una de las CCAA participantes no ha votado a favor.

En la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente de este 22 de junio, CCAA y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) han valorado dos informes: el promovido por Galicia y el elaborado por el Ministerio a partir de datos de las autonomías, que dice que el lobo no está en estado de conservación favorable en España y que, por tanto, no se puede cazar.

La Unión Europea (UE) requiere a cada Estado la realización de informes sexenales para revisar la aplicación de normativas ambientales clave y el estado de conservación de especies y ecosistemas protegidos. Por ejemplo, el lobo, que se enmarca dentro de la Directiva Hábitats.