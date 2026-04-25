Un informe sitúa a los bares, las farmacias y la Guardia Civil como los servicios "más firmes" en el mundo rural

Archivo - Farmacia rural con desfibrilador - COLEGIOS DE FARMACÉUTICOS - Archivo

MADRID 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los bares, los cuarteles de la Guardia Civil y las farmacias rurales encabezan la lista de empresas, entidades y administraciones que están "más firmes" en el territorio rural, según el VI estudio 'Evolución de la Percepción de los Avances en la España Rural 2025-2026'.

El informe, presentado esta semana en el Senado y que analiza las encuestas realizadas a más de 650 personas e instituciones "residentes o relacionadas con la España rural", sostiene que el servicio de Correos y las gasolineras están en una segunda línea de importancia para la población.

La edición de este año destaca que los bares "vuelven a ocupar la primera posición" (47,81%) en este aspecto de la percepción social --en 2025 era 53,23%-- mientras que el Instituto Armado sube de la tercera posición a la segunda --del 44,32% al 44,96%-- mientras que las farmacias rurales descienden ligeramente del 48,78% del año pasado al 42,32% actual, hasta el tercer lugar del podio.

De esta manera, aunque "el núcleo duro se mantiene intacto", el informe destaca un "matiz relevante" al respecto: casi todos los referentes "tradicionales" descienden su porcentaje, salvo la Guardia Civil que aumenta su popularidad entre los encuestados. Después aparecen Correos (32,02%) y las gasolineras (25,22%).

A una distancia prudencial quedan cajeros, notarios, registradores y paradores. Además, un 9,43% de los entrevistados no identifica ninguna entidad firme en el territorio.

En términos globales, los cajeros rurales alcanzaron en este estudio el 10,53% de las respuestas, marcando la frontera con las otras opciones de servicios en la "España rural viva" --como prefieren denominar a la conocida España Vaciada-- que se encuentran por debajo del tres por ciento, sin tener en cuenta el 9,43% de la opción 'Ninguna de las anteriores' y el 7,46% de la opción 'Otro'.

El trabajo de Next Education se enmarca en la línea de otros documentales producidos por la institución como 'Firmes en el Territorio Rural I y II', que pone en valor a aquellas entidades que apuestan por permanecer y contribuir al desarrollo rural, como Correos, Repsol, Cajamar, Mapfre o Registradores de la Propiedad.

Según afirma el informe, el trabajo busca "cambiar la narrativa sobre la despoblación" y promover una visión "más optimista". Por ello, en lugar de términos como "vacía", "vaciada" o "despoblada", propone hablar de una "España Rural Viva".